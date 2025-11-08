OVA ZVEZDA GRANDA VOZI FERARI OD POLA MILIONA EVRA! Saša Popović ga naterao da se prijavi za takmičenje, Suzana Jovanović ga obožava
Nekadašnji učesnik takmičenja „Zvezde Granda“ Zoran Ružić na samom startu dobio je nadimak Ferrari kada se saznalo da radi kao mehaničar u servisu ove renomirane kompanije.
Tokom prošle sezone u kojoj briljira kao pevač često je govorio o ovom vrhunskom četvorotočkašu, a jednom se i na snimanje emisije dovezao u Ferrariju.
Specifičan model
Kako je otkrio, došao je na snimanje sa specifičnim modelom luksuzne marke automobila.
- Ovo je jedno od vozila u proizvodnji, Ferrari 296 GTB ‘berlinetta’, što znači da ima tvrdi krov. Opremljen je sa 29 V6 motorom. Ima motor veoma specifične konstrukcije jer su mu glave postavljene na 120 stepeni, a poseduje i ‘hot vibe’ koji zadužen za ovaj karakteristični zvuk. Inače, ovo vozilo je hibrid“ - rekao je i dodao:
- Ovo je neki ulazni model, kada je reč o ceni, nije neki najskuplji i oni su u Austriji novi oko 500.000 evra. Ovaj u kojem se vozimo je konkretno prilično modifikovan za trkačku stazu. Izmenjen je kočoioni sistem, promenjeni su točkovi i gume. Ima fabrički „launch control“, automatik je sa menjačem od 8 brzina. Ima naravno sve to i u maneuelnom modu, to je baš auto pravljen, kako bismo mi rekli, kao muški auto.“
Inače, Zorana je naterao upravo Saša Popović da se prijavi za Zvezde Granda, kada ga je upoznao u salonu "Ferari" u Austriji, a Suzana Jovanović ga obožava pa joj je upravo on i bio favorit u prošloj sezoni.
- I Porsche, i Mercedes, i VW i BMW. Čak sam i u AMG sekciji radio i sklapao motore i menjače. Ali samo ovaj znak (pokazuje na uzdignutog konja na volanu), to moraju svi da znaju. Jer to je lepota, to je užitak i to je emocija.
Iako je oženjen već 17 godina, našalio se na račun žena i besnog automobila koji vozi.
- Čuj, to ide samo uz Ferrari, nikako drugačije. OK, možda i uz BMW, ali Ferrari je prvi“.
Kurir/Telegraf