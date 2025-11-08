Slušaj vest

Nekadašnji učesnik takmičenja „Zvezde Granda“ Zoran Ružić na samom startu dobio je nadimak Ferrari kada se saznalo da radi kao mehaničar u servisu ove renomirane kompanije.

Tokom prošle sezone u kojoj briljira kao pevač često je govorio o ovom vrhunskom četvorotočkašu, a jednom se i na snimanje emisije dovezao u Ferrariju.

Specifičan model

Kako je otkrio, došao je na snimanje sa specifičnim modelom luksuzne marke automobila.

Zoran Ružić Ferari Foto: Printscreen

- Ovo je jedno od vozila u proizvodnji, Ferrari 296 GTB ‘berlinetta’, što znači da ima tvrdi krov. Opremljen je sa 29 V6 motorom. Ima motor veoma specifične konstrukcije jer su mu glave postavljene na 120 stepeni, a poseduje i ‘hot vibe’ koji zadužen za ovaj karakteristični zvuk. Inače, ovo vozilo je hibrid“ - rekao je i dodao:

- Ovo je neki ulazni model, kada je reč o ceni, nije neki najskuplji i oni su u Austriji novi oko 500.000 evra. Ovaj u kojem se vozimo je konkretno prilično modifikovan za trkačku stazu. Izmenjen je kočoioni sistem, promenjeni su točkovi i gume. Ima fabrički „launch control“, automatik je sa menjačem od 8 brzina. Ima naravno sve to i u maneuelnom modu, to je baš auto pravljen, kako bismo mi rekli, kao muški auto.“

Zoran Ružić Ferari Foto: Printscreen

Inače, Zorana je naterao upravo Saša Popović da se prijavi za Zvezde Granda, kada ga je upoznao u salonu "Ferari" u Austriji, a Suzana Jovanović ga obožava pa joj je upravo on i bio favorit u prošloj sezoni.

- I Porsche, i Mercedes, i VW i BMW. Čak sam i u AMG sekciji radio i sklapao motore i menjače. Ali samo ovaj znak (pokazuje na uzdignutog konja na volanu), to moraju svi da znaju. Jer to je lepota, to je užitak i to je emocija.

Iako je oženjen već 17 godina, našalio se na račun žena i besnog automobila koji vozi.

- Čuj, to ide samo uz Ferrari, nikako drugačije. OK, možda i uz BMW, ali Ferrari je prvi“.

Kurir/Telegraf