Slušaj vest

Zadrugarka Anita Stanojlović bila je intimna sa cimerom Filipom Đukićem, ali se on nakon toga udaljio od nje i počeo da se "pere" od njihovog odnosa po Beloj kući.

Filip je sada tokom "Nominacija" pokazao da mu Anita ne znači ništa, te je otkrio da bi je poslao u izolaciju, ali da nema tu mogućnost jer je ona ovonedeljni potrčko.

- Ja bih možda i nominovao Anitu, ali je potrčko, ja ne mogu da verujem da neki ljudi dva meseca ovde nisu se javili za komentar. Da se nijednom ne jave. Nezahvalni su. Moj stav je isti, ljudi koji ne iznose mišljenje, ne javljaju se. Nominovaću Petju - rekao je Đukić.

1/6 Vidi galeriju Anita Stanojlović ušla u Elitu Foto: Printscreen

Anita plakala zbog Filipa

Inače, Stanojlovićeva se nedavno rasplakala dok je govorila o odnosu sa Đukićem.

- Nisam plakala zbog toga, on je napolju bio sa mnom i bio sa još ko zna koliko devojaka. Naravno me to ne remeti, jer znam da Teodoru ne gleda kao devojku koju čeka da se vrati. On nije normalan. Da ga ja želim da, ali ja ne želim da se ponižavam. Filipu se sviđa druga devojka koja je napolju i koja se vratila u Srbiju, kakva Teodora i kakvi bakrači - pričala je zadrugarka.

S druge strane, Filip nije previše želeo da komentariše njihov odnos.

- Ona mi nije devojka, nikad nismo imali ništa, ne želim tu temu - rekao je Filip.

Pogledajte dodatni snimak: