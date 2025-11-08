Slušaj vest

U velikoj životnoj ispovesti folk pevačBeki Bekić govorio je o odrastanju, teškom detinjstvu i roditeljima.

Pevač je otvoreno govorio o periodu kada su mu roditelji branili da se bavi muzikom, a onda se prisetio detinjstva i momenta kada je njih 20 živelo u jednoj sobi.

Rođeno 12 dece, usvojeno šestoro

Beki je odrastao u porodici gde je bilo dvanaestoro dece, dok su njegovi roditelji usvojili i odhranili još šetoro dece.

-Velika porodica, a mala kuća. Živeli smo složno, koliko nas je bilo, živeli smo kao da smo imali osam soba, a mi smo u istoj sobi spavali. Bili smo maleni, ništa nam nije smetalo, sve je bilo kako treba. Nekada se i nije imalo, ali smo živeli skromno i lepo. Bili smo tada bliski i sada smo, jedno bez drugog ne možemo, stalno se čujemo. Nas je 12 dece koji smo rođeni, ne računam ovu decu koju su moji roditelji usvojili i odhranili, bilo ih je šestoro – rekao je Beki u emisiji „Nije lako biti ja“.

Beki Bekić zapevao sa bratom Foto: Printscreen Youtube/Nikad nije kasno

Iako su se kako kaže braća i sestre rasuli po svetu, Beki kaže da su i danas vezani i da se stalno čuju, a on želi da ih sve jednom godišnje okupi da se kao porodica sastanu i da se zajedno prisete detinjstva.

-Braći i sestrama sam predlagao da se mi sami bez žena i muževa okupimo bar jednom godišnje. Da možemo da se družimo, pevamo, plačemo, da se prisećamo detinjstva. Ali nikako, rasuli smo se po svetu i ne možemo nikako da organizujemo to– dodao je pevač.

Roditelji se protivili da bude pevač

Beki priznaje da su se na početku karijere njegovi roditelji protivili da se bavi muzikom, ali je on bio uporan i uspeo je da ostvari svoj najveći san.

Beki Bekić Foto: Kurir Televizija

-Ranije se to drugačije gledalo, da mi sin bude muzikant. Bilo je ono da se završi škola, od čega ćeš da živiš, a da muzika bude sporedno. Ja sam počeo u horu, pevao sam u kulturno umetničkom društvu i onda je to sve krenulo. Ovde sam u Beogradu upisao Višu ugostiteljsku školu, ali je nikada nisam završio. Počeo sam aktivno da se bavim muzikom i tako je ostalo – kazao je Beki.

Njegovi roditelji su tek poverovali da je on ozbiljno rešio da se bavi muzikom i da živi od nje tek onda kada su ga prvi put videli na televiziji nakon što je snimio prvu ploču.

-Nisu mi verovali da sam snimio prvu ploču. Pojavio sam se na „Hit paradi“ koju je gledala cela Jugoslavija i tada su me videli. Nisu mogli da veruju kada su me videli i onda su shvatili da je to sa muzikom kod mene ozbiljno – zaključio je on.

Beki Bekić Foto: Kurir Televizija

Podsetimo, Bekiju Bekiću to nije pravo ime, već umetničko koje je smislio zajedno sa harmonikašem i kompozitorom Draganom Aleksandrićem.

Kurir/Grand