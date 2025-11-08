Slušaj vest

Nebojša Vojvodić kao da ne pripada estradi. Ovaj muzičar je pravi primer kako se čuva porodica i neguju prave vrednosti sa jedne strane, a sa druge kako se poštuju kolege i čuva intima.

Upravo o toj temi smo porazgovarali sa njim:

- Malo sam se aktivirao jer sam imao baš dosta, dosta porodičnih obaveza-započeo je muzičar.

Otkrio tajnu svog života

Složili smo se da je roditeljstvo na prvom mestu.

- Tačno! Ja sam trostruki tata. To je lepa obaveza, ali našao sam energije da se posvetim i drugim stvarima. Ne znam ni sam odakle mi energije. Malo sam trenirao pa mislim da sam spreman za povratak na estradu- rekao je on.

Interesovalo nas je kakva je danas estrada:

- Pratim sve šta se dešava iako sam se prethodnih godina povukao. Analizirao sam situaciju i znam koji je moj put, tako da sam spreman za neke lepe stvari.

Čovek za primer

Njegove kolege su u prethodnom periodu preživele težak period, jedan od njih je i Darko Lazić, te je Vojvodić izneo svoj stav o svemu:

- Svako živi svoj život, ja nikoga ne osuđujem. Svako zna šta radi. Darko je moj drug iz generacije Zvezde Granda i moj veliki prijatelj. Ja sam se povukao i ne mislim preterano da menjam. Privatni i porodični život čuvam samo za sebe- rekao je on.

On je jedan od retkih koji je uspeo svoju privatnost da sačuva daleko od očiju javnosti, te je otkrio tajnu:

- To mi je najveći kompliment. Hitovi, pesme dođu i prođu, ali očuvati porodicu je važno. Bilo je izazova. Spasilo me to što živim u Vojvodini.Ovaj posao nosi mnogo izazova, ovaj posao nije lak, ali moraš u glavi tačno da znaš šta hoćeš. Prioriteti moraju da se znaju.Razvoda ima svuda, pa ne bih se sam bazirao na estradu. Pričam sa prijateljima o tome i važno je da znaš šta radiš. Meni je najvažnije da mi porodoca bude zdrva i da je sačuvam od svega-istakao je on.