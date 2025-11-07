KONTRAKULTURNA SE POSLE POROĐAJA POJAVILA U JAVNOSTI! Njoj je ostavila bebu na čuvanje! Voditeljka je uradila nešto neočekivano
Jelena Nikolić poznatija kao Kontrakulturna vratila se na javnu scenu posle porođaja. Ona je na gradski događaj došla sa suprugom Nikolom Popovićem od kojeg se ne razdvaja.
Najvažniji zadatak
- Snašla sam se mnogo bolje nego što sam očekivala. Na početku smo odbijali pomoć jer smo mislili da sve možemo sami, ali nakon toga smo shvatli to malo ozbiljnije i evo baka čuva Despota i mi možem da izađemo. Kaže mi da se odlično snalazi-objasnila je Jelena.
Nismo mogli a da ne primetimo da liniju polako vraća kao pre nego što je postala mama:
- Još uvek nisam nisam dovojno zadovoljna, ali mislimd a će to sve da bude kako treba.
Uvek svoja
Upućena u sve
Informacije iz javnog seta ne propušta iako je na trudničkom bolovanju:
- Imam tu sreću da je muž uvek sa mnom i da ne radimo u kancelariji. Malo nam je drugačija dinamika života. Uvek sve stižem a propratim se. Mrala bih da otvorim teme da bih ti rekla šta me šokira, ali sve pratim kao i uvek. U priči sma i gledam šta kolege rade, li i šta rade poznati. Zabavniji smo nego ikada. Ja sam nvikla da ništa više ne može da me iznadi. Sve sam to i videla i čula sm što je to sad javno- poentiraa je Kontra.