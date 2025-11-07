Slušaj vest

Jelena Nikolić poznatija kao Kontrakulturna vratila se na javnu scenu posle porođaja. Ona je na gradski događaj došla sa suprugom Nikolom Popovićem od kojeg se ne razdvaja.

Kontrakulturna o roditeljstvu Izvor: Kurir

Najvažniji zadatak

- Snašla sam se mnogo bolje nego što sam očekivala. Na početku smo odbijali pomoć jer smo mislili da sve možemo sami, ali nakon toga smo shvatli to malo ozbiljnije i evo baka čuva Despota i mi možem da izađemo. Kaže mi da se odlično snalazi-objasnila je Jelena.

Nismo mogli a da ne primetimo da liniju polako vraća kao pre nego što je postala mama:

- Još uvek nisam nisam dovojno zadovoljna, ali mislimd a će to sve da bude kako treba.

Uvek svoja

1/5 Vidi galeriju Jelena Nikolić Kontrakulturna oduševila na događaju Foto: Zorana Jevtić, Printskrin/Instagram, Stefan Stojanović

Upućena u sve

Informacije iz javnog seta ne propušta iako je na trudničkom bolovanju:

- Imam tu sreću da je muž uvek sa mnom i da ne radimo u kancelariji. Malo nam je drugačija dinamika života. Uvek sve stižem a propratim se. Mrala bih da otvorim teme da bih ti rekla šta me šokira, ali sve pratim kao i uvek. U priči sma i gledam šta kolege rade, li i šta rade poznati. Zabavniji smo nego ikada. Ja sam nvikla da ništa više ne može da me iznadi. Sve sam to i videla i čula sm što je to sad javno- poentiraa je Kontra.