Oni su poslovni saradnici i kućni prijatelji pa su logično ponovo gosti kod Tanje Anđelković u emisiji Neka ti je slatko. Magla bend je objavio 3 pesme i spotove u svetskoj produkciji Čini mi se, Pozdravi je i Za moje drugove. Ali nije samo to bio povod za novo gostovanje u četvrtoj sezoni.

Albino je rekao da je pesmu Čini mi se pisao baš za Vladu iako tad još nije nikakvog dogovora sa Magla bendom.

-Mnogo su jaka ekipa, i po energiji, po kreativi i za saradnju, rekao je Mića iz benda, Ajzija prati reputacija da je sa njim teško da se sarađuje, ali nama to nije bio problem. Samo ga treba skapirati.

-Albino, Ajzi i svi iz produkcije 3PM su sjajni momci, stvarno su fenomenalni, ta energija se oseti i vidi, ispričao je Vlada.

Otkrili su svoje strahove, Mića se plaši aviona, a Vlada grmljavine. Vlada se toliko plaši grmljavine da nije jedan dan smeo vespom da ode po ćerku u vrtić, a taj snimak će se videti u emisiji.

-Supruga mi je rekla da je Romkinja, našalila se sa mnom, ali sam joj ja odgovorio da ja ljude tako ne gledam i da ja nju svakako već volim.

Tanja i mama Ljilja su čitale poruke Vladinih i Mićinih najbližih ali su oni morali da pogađaju ko tačno im je pisao. I dok su čitali poruke Tanja se rasplakala, posebno na poruci koju je mama poslala Mići.