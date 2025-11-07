Magla bend se uživo tetovira u emisiji!
Oni su poslovni saradnici i kućni prijatelji pa su logično ponovo gosti kod Tanje Anđelković u emisiji Neka ti je slatko. Magla bend je objavio 3 pesme i spotove u svetskoj produkciji Čini mi se, Pozdravi je i Za moje drugove. Ali nije samo to bio povod za novo gostovanje u četvrtoj sezoni.
Albino je rekao da je pesmu Čini mi se pisao baš za Vladu iako tad još nije nikakvog dogovora sa Magla bendom.
-Mnogo su jaka ekipa, i po energiji, po kreativi i za saradnju, rekao je Mića iz benda, Ajzija prati reputacija da je sa njim teško da se sarađuje, ali nama to nije bio problem. Samo ga treba skapirati.
-Albino, Ajzi i svi iz produkcije 3PM su sjajni momci, stvarno su fenomenalni, ta energija se oseti i vidi, ispričao je Vlada.
Otkrili su svoje strahove, Mića se plaši aviona, a Vlada grmljavine. Vlada se toliko plaši grmljavine da nije jedan dan smeo vespom da ode po ćerku u vrtić, a taj snimak će se videti u emisiji.
-Supruga mi je rekla da je Romkinja, našalila se sa mnom, ali sam joj ja odgovorio da ja ljude tako ne gledam i da ja nju svakako već volim.
Tanja i mama Ljilja su čitale poruke Vladinih i Mićinih najbližih ali su oni morali da pogađaju ko tačno im je pisao. I dok su čitali poruke Tanja se rasplakala, posebno na poruci koju je mama poslala Mići.
I za kraj emisije – najveće iznenađenje! Tanja je dovela tatu majstora da im stavi datum koji će im mnogo značiti u životu – 0602. A zbog čega je toliko značajan i šta će se desiti 6. februara sledeće godine, saznaćemo svi uskoro.