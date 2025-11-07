Slušaj vest

Halid Muslimović, koji će 12. novembra održati koncert u Sava centru, u svojoj autobiografiji "Mene je učilo vrijeme", pisao je i o saradnji sa Rakom Đokićem, menadžerom, koji je stajao iza brojnih velikih estradnih karijera između ostalih Lepe Brene i "Slatkog greha".

- Nakon moje pobede na "Poselu godine" prišao mi je čuveni menadžer Raka Đokić i ponudio mi da razgovaramo na temu saradnje. Odmah sutradan smo se našli i dogovorili da postanem član tada čuvene agencije "Estrada Kikinda" koja je radila sa velikim muzičkim imenima poput Miroslava Ilića, između ostalih tu su bili i Lepa Brena i "Slatki greh" - napisao je Muslimović i otkrio da su Brena i "Slatki greh" zahvaljujući njemu snimili pesmu "Udri, Mujo":

Halid Muslimović Foto: Printscreen YouTube

Na Breninoj turneji

- Moj prvi angažman u "Estradi Kikinda" bio je upravo sa Lepom Brenom i "Slatkim grehom" gde sam bio na njihovoj turneji po Kanadi, Americi i Nemačkoj 1984. godine, a već sledeće 1985. godine sam uradio jednu odličnu stvar za Brenu. Naime, Boris Mačešić mi je doneo pesmu "Udri, Mujo" i ponudio mi je da je snimim, a ja sam pre toga snimio njegovu pesmu "Ništa od nas biti neće". Međutim, procenio sam da pesma "Udri, Mujo" nije za mene, ali sam procenio da bi mogla biti za Lepu Brenu i "Slatki greh". Odmah sam iz hotelske sobe nazvao Raku Đokića, tada nije bilo mobilnih telefona, i kažem mu da imam dobru pesmu, ali da nije za mene i da ja smatram da je za Brenu. Tu je trebao gost u pesmi da bude i glumac Emir Hadžihatisbegović, tako je autor zamislio.

"Uspeli su da je nagovore"

Nekoliko dana je folk pevač čekao na odgovor.

- Odneo sam pesmu Raki, ali prošlo je nekoliko dana oni se ne oglašavaju. Nazovem Raku i pitam šta se dešava sa pesmom, moram da znam jer autor misli da je pesma kod mene i očekuje da dobije odgovor od mene da li je snimam, a Raka mi odgovara da su svi za to, poludeli su svi za tom pesmom, ali imaju problem jer Brena neće da čuje za tu pesmu, želela je nešto drugo da snima. Međutim, ja sam insistirao da je ubede da ona to snimi, bio sam uveren da će to ona izvesti najbolje. Kada su uspeli nagovoriti Brenu da prihvati snimanje pesme, i još kad su pesmu doradili u nekim delovima, pozvali su Dragomira Gidru Bojanića da bude gost, sve je bilo upotpunjeno i uspeh je bio zagarantovan. Pesma je napravila veliki uspeh, i danas se peva po kafanama i klubovima, veliki je hit i nakon 40 godina.

Lepa Brena Foto: Kurir Televizija

Lepe uspomene

Halid je istakao da sa Brenom ima lepe uspomene.

- Na turneji po Americi sa Lepom Brenom je bilo mnogo lepih i emotivnih dogodovština, a jedna od njih se desila u Čikagu kada sam joj za poklon kupio neku kožnu suknju koja je bila u njenom fazonu. Ona je bila oduševljena i rekla mi je da retko dobija poklone, jer se verovatno mnogi ustručavaju da joj nešto poklone misleći da ona ima sve, međutim, moj poklon ju je zaista oduševio i više puta mi se zahvalila na mom malom znaku pažnje - završio je Muslimović.