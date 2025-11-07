Borin prijatelj kaže da je čuo da mu je Milica Bila neverna

Slušaj vest

Bora Santana nedavno je izašao iz rijalitija "Elita 9" kako bi se razveo od Milice Kemez, a u šou programu započeo je vezu sa cimerkom Anastasijom Brčić.

Milica Kemez nakon razvoda od Bore Santane našla novog dečka: Sad pokazala šta je zatekla na stolu nakon što je prenoćio kod nje i otišao

Ipak, njihov odnos nije dugo potrajao, te su stavili tačku na sve, a sada su se posle svega osamili i progovorili o njima.

Bora je istakao da se kaje što je započeo romansu sa Anastasijom, dok je ona navela da više nikada ne bi bila sa njim u emotivnoj vezi.

1/5 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Kurir Televizija, printscreen/Youtube/Balkanska veselja, ATA images

- Sebe sam sj*bao što sam hteo normalno da krenem u neku normalnu priču - rekao je Bora.

- Da kreneš u normalnu vezu a polupan si u glavi. Ne bih te poljubila više u životu - nastavila je zadrugarka.

On je pokušao i da ponizi Anastasiju.

- Ne bih ni ja tebe u tri životu. Ti si apa-drapa, ti bi ovde spavala, ti bi mogla da zaspiš pod tremom. Ja sam navikao na luksuz koji sam stekao. Navikao sam da blejim sa ljudima koji me poštuju - istakao je Santana.

- Dok nisam bila tobom imala sam bolji društveni život. Vi ste navikli da prelazite preko nekih stvari preko kojih se ne prelazi, ja bih se pop*šala po svima - navela je Brčićeva.

O susretu sa Milicom Kemez

Inače, Bora je nedavno otkrio cimerima detalje susreta sa bivšom ženom Milicom Kemez.

1/6 Vidi galeriju Milica Kemez Foto: Print Screen, Petar Aleksić, Printscreen/Instagram

- Ništa, samo je prošla, ni pogled. Meni se tamo svi javljaju, a ona ne. Ona kao da je dobila zabranu od nekog i promenila se. Ona je tražila razmeštaj na poslu. Jednom smo se sam posvađali. Imali smo sastanak kad mi je jedna žena vratila kuče. Ja sam jedva vratio moje kuče koje je bio u Ljubuškom. Sedeli smo na RED-u, imali smo prvi sastanak, kuče njoj nije prišlo kao da je znalo. Mi kad smo izašli iz zgrade svi kučiću su utrčali u moj auto, ona ih je izvlačila i mi smo se svađali. Ona je otišla, ja sam joj pljunuo auto - pričao je Bora.

Pogledajte dodatni snimak: