 Rada Manojlović ponovo je privukla pažnju na gradskom događaju gde se pojavila kao zvanica, ali ovog puta ne samo pesmom, već i simpatičnim ponašanjem iza kulisa.

Zablistala na crvenom tepihu

Pevačica je stigla među poslednjima na svečani prijem, a novinari i kamere su je odmah dočekali ispred crvenog tepiha, spremni za izjave. Ipak, ona  je ljubazno zamolila prisutne da sačekaju jer, kako je kroz osmeh rekla, “neće pred kamere dok ne proveri da li joj je frizura na mestu”.

Rada mora lepo da izgleda

 Zanimljiva scena

Ogledalo koje se nalazilo u holu hotela dobro joj je došlo da popravi frizuru. Nekoliko minuta pažljivo popravljala kosu i šminku, sve vreme komentarišući uz smeh:

-Znate kako, ako već pričam, hoću da to bude u punom sjaju- rekla je Rada u svom stilu. 

zadovoljna pevačica

Nakon kratkog “beauty trenutka”, Rada se pojavila nasmejana i spremna, a novinari su je dočekali aplauzom i šalama da je “čekanje vredelo”.

Ova simpatična scena pokazala je još jednom zašto je Rada Manojlović miljenica publike neposredna, duhovita i uvek svoja, čak i kad je pred reflektorima.

