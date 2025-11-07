Slušaj vest

Stravičan požar koji je 4. novembra zahvatio Dom penzionera u Tuzli zavio je Bosnu i Hercegovinu u crno. U ovoj nezapamćenoj tragediji, prema poslednjim informacijama, život je izgubilo 13 osoba, dok je 35 ljudi zatražilo lekarsku pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.

Zbog ogromnog broja žrtava i razmera nesreće, u Tuzlanskom kantonu je proglašen dan žalosti, a ceo region tuguje i izražava solidarnost sa porodicama nastradalih.

Požar u Domu penzionera u Tuzli

Dok su društvene mreže preplavljene porukama saučešća, tuge i solidarnosti, jedna izjava izazvala je šok i bes javnosti. Naime, Mensur Ajdarpašić, poznat javnosti po svom oštrom jeziku, oglasio se povodom nesreće, ali su njegove reči izazvale lavinu negativnih komentara, pogotovo, jer je reč o o nepokretnim i teško obolelim korisnicima doma:

- Pa kako je moguće danas da od požara ljudi ginu, samo mi recite? Kako se neko zapali u požaru? Pa vidiš da gori, onda trčiš i bežiš – rekao je Mensur, što je izazvalo nevericu kod mnogih.

Probali smo stupiti u kontakt s Mensurom, ali na naše poruke nije odgovarao.

Bivši zadrugar Mensur Ajdarpašić, poznat po burnim vezama u rijalitiju, ponovo je u centru pažnje

Starački dom u Tuzli važio za jedan od najskupljih u BiH

Dom penzionera Tuzla je slovio kao jedan od najskupljih u državi. S novim cenovnikom čija je primena počela u februaru ove godine, cene smeštaja i ostalih usluga su skočile za skoro 30 posto.

Tako od februara pokretni korisnici u dvokrevetnoj sobi plaćaju smještaj 1.050 KM umjesto dotadašnjih 820 KM, a polupokretni i nepokretni 1.450 KM, dok je ta cena ranije bila 1.100 KM.

Cene smeštaja za one koji boluju od svih oblika demencije, Parkinsonove i Alchajmerove bolesti mesečno košta 1.450 KM u dvokrevetnoj sobi, a 1.650 KM u jednokrevetnoj.

Poređenja radi, cene smeštaja u Gerontološkom centru Sarajevo kreću se u rasponu od 700 KM za pokretne, 850 KM nepokretne, a 1.000 KM je smještaj u jednokrevetnim sobama.