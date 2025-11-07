Slušaj vest

Pevač Mirza Selimović doživeo je veliku porodičnu tragediju kada mu je majka, za koju je bio izuzetno vezan, preminula.

On je sada otvorio dušu o bolnoj temi i istakao da se još nije oporavio od gubitka majke.

-To je najveći šok i udarac koji čovek može da doživi, kad god majka da ode, nisi spreman za to. To je jedna neraskidiva veza između mene i nje, bili smo ogledalo jedno drugom. Malo mi je teško o tome da pričam – rekao je Mirza.

Mirza je veoma teško podneo činjenicu da njegova majka boluje od opake bolesti.

- Kada sam postao svestan kuda sve to vodi, to me je jako pogodilo, kao da sam i bio spreman za to. Možda sam bio spremniji nego moji. Video sam kuda sve to vodi, da je to neizlečiva bolest. Drago mi je što sam dao sve od sebe da pomognem, da joj olakšam, da budem tu. I ona je bila tu uz nas, tih zadnjih dana sam bio sa njom – kazao je pevač.

"I danas imam neku vrstu depresije"

Kako kaže, trudio se da što više vremena provede sa njom poslednjih dana njenog života.

sam kao sam se iščupao i danas imam ožiljke i neku vrstu depresije. Pomoglo mi je to što sam imao prijatelje, bend, oca, sestru, tetke, ljude koji su bili uz mene. Valjda kada doživiš tako nešto, postaneš svestan i smrtnosti. To je neminovno da ćemo jednog dana svi da odemo. I danas kada se setim, to je tuga koja vrišti iz mene i da ne znam šta da kažem. Nedostaje nam svima, kažu kada ode majka, ode jedini pravi prijatelj – zaključio je Mirza.

