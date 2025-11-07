Slušaj vest

Pevač Aca Lukas otkrio je zbog čega već godinama nije u dobrim odnosima sa kolegom Radišom Trajkovićem Đanijem.

Lukas, koji se poslednjih dana nalazi u žiži javnosti zbog sukoba sa Milicom Pavlović, sada je otkrio da nesuglasice sa Đanijem traju mnogo duže i da mu taj incident nikada nije pao u zaborav.

- Napravio je gaf. Radio je u nekoj diskoteci u Makedoniji, i gazda je trebalo da pošalje kaparu za moj nastup. Tamo je pevao Đani, bio je pijan, mislim, on je uvek pijan... I kad mu je gazda rekao da li može da ponese kaparu za mog gazdu i mene, on se okrenuo i rekao: “Koji su ti?”. I nije hteo da nosi! Nema veze, ali način na koji je to rekao... Gazda mi je kasnije ispričao da je bio u šoku - rekao je Lukas u emisiji kod Bokija 13:

- Zna on mene, zna i mog gazdu, pa ne možeš tako da se ponašaš. Ako nećeš da pomogneš, u redu, ali ne moraš da glumiš ludilo i da se praviš da nas ne znaš. Ja sam uvek otvoren, kažem u lice ako nešto nije u redu. Takav sam, nisam licemer.

Povodom ovih tvrdnji probali smo stupiti u kontakt s Đanijem, ali broj poznat redakciji je bio nedostupan.

Lukas o Atini Ferari

- Sad ću ti reći jednu stvar. Šta je ova, ovaj, onaj… Neću da pominjem. Psihopata ženski, odbegli iz ludnice. Ona što ne zna L da kaže, a priča zadnja tri meseca samo o meni. Kako je sa mnom u vezi, kako mi peglala košulje.I kako mi ta Fevalita, to ide na Jutjub non stop… Neka budala! Ja je poznajem, bila je kod mene tri, četiri puta, ali ne sama, bila je u društvu, nebitno - rekao je Lukas.

Na to ga je Boki 13 prekinuo pitanjem da li mu je zaista peglala košulje, a Lukas je u svom maniru odgovorio:

- Ona peglala?! Ona ne zna kako izgleda pegla! Treba da joj daš mapu do kuhinje da dođe!

