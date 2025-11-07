Slušaj vest

Pobednica rijalitija Anita Stanojlović odlučila je da investira u svoj fizički izgled, potrošivši značajnu sumu novca na estetske zahvate.

Jagodice, nos, usne i brojni fileri deo su transformacije koja je koštala oko 10.000 evra.

Iako je važila za jednu od najlepših učesnica rijalitija, Anita nije bila zadovoljna svojim izgledom.

Prozvao je i Filip Car

Bivši učesnik rijalitija Filip Car javno je komentarisao Anitinu transformaciju putem Instagrama.

- Tako sam srećan zbog tebe, Anita. Drži se, poljubiću te u nos. Pozdrav Arandjelo, neka izdrži isto - napisao je Car, šaljivo aludirajući na njen zahvat i pozdravljajući druge bivše učesnike.

Anitina odluka izazvala je podeljene reakcije među njenim fanovima.

Dok jedni podržavaju njen izbor i smatraju da svako ima pravo da se oseća bolje u svom telu, drugi kritikuju estetske zahvate kao nepotrebne i preterane

