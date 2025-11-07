Slušaj vest

Izgleda da rat među domaćim muzičkim zvezdama ne jenjava! Nakon što je Aca Lukas priznao zbog čega već godinama nije u dobrim odnosima sa kolegom Radišom Trajkovićem Đanijem, oglasio se i folker, te je za Kurir otkrio svoju stranu priče.

Oglasio se Đani za Kurir

Nakon što su Lukasove reči odjeknule u javnosti, kontaktirali smo Radišu Trajkovića Đanija, koji je rešio da ispriča svoju stranu priče i da, kako kaže, “razbije sve gluposti koje su se godinama prepričavale”.

1/5 Vidi galeriju Radiša Trajković Đani voli da mlađe izgleda Foto: Printscreen Paparaco Lov, Nemanja Nikolić, Printscreen TikTok

- Vama ću ispričati pravu i jedinu priču koja stoji iza mog sukoba sa Lukasom. Te noći imao sam kod sebe dosta novca, jer sam već nastupao na više mesta, a na granici uvek zna da bude problem sa većom svotom. Kada me gazda pitao da ponesem i Acine pare, rekao sam da nije nikakav problem, ali sam naglasio da već imam veću količinu novca i pitao da li mogu da se oslonim na njega ako bude problema na granici. Gazda je rekao da to ne dolazi u obzir i da njega takve stvari ne zanimaju. Očigledno je on izmislio neku priču i ispričao Lukasu, a ako će zbog toga da se ljuti, šta da mu radim. Uglavnom, ovo je jedina i istinita priča - rekao je Đani za Kurir.rekao je Đani za Kurir.

"Nije hteo da mi donese novac"

1/9 Vidi galeriju Aca Lukas Foto: Kurir Televizija, Kurir.rs/D.Š., Nemanja Nikolić

– Napravio je gaf. Radio je u nekoj diskoteci u Makedoniji, i gazda je trebalo da pošalje kaparu za moj nastup. Tamo je pevao Đani, bio je pijan, mislim, on je uvek pijan... I kad mu je gazda rekao da li može da ponese kaparu za mog gazdu i mene, on se okrenuo i rekao: “Koji su ti?”. I nije hteo da nosi! Nema veze, ali način na koji je to rekao... Gazda mi je kasnije ispričao da je bio u šoku, rekao je Lukas kod Bokija 13.

Kineska Jelena Karleuša

Podsetimo, Aca Lukas nedavno je udario na mnoge kolege i koleginice, a jedna od njih je i Milica Pavlović, kojoj je javno poručio da je "kineska Jelena Karleuša", kao i da je vreme da prestane da laže.

Nakon što se u javnosti pojavila izjava Milice Pavlović o njihovom nerealizovanom duetu "Kidaš me", za koji je pevačica rekla da ga je lično obrisala, Lukas je odlučio da prekine ćutanje.

1/6 Vidi galeriju Pevačice imaju odličan plan za biznis Foto: Nemanja Nikolić, Marko Karović

- Dakle, gospođice Milice Pavlović, ne bih se oglašavao, ali moraću, zbog toga da bi ti objasnio neke stvari. Prvo da ti kažem…Ti si izgleda pobrkala lončiće! Jel su te učili kad si bila mala da će da ti poraste nešto ako lažeš? Ti nisi znala da je to rep. Ti si verovatno mislila da će nešto drugo da ti poraste, pa zato lažeš toliko. Lutko moja, porašće ti rep od tolikog laganja! - ispričao je

- Znaš, pod jedan, da se razumemo i ti to jako dobro znaš. Nisi ti pritisla nikakav "delete", niti obrisala duet koji smo snimili ti i ja ili bolje reći ja i ti. Nego, ti je taj duet zabranila moja produkcijska kuća Hype, u dogovoru sa mnom iz tebi jako dobro poznatih razloga! Poznatih i tebi i tvojoj Grand produkciji. Ti znaš zašto je to tako? A zna i sud, jel tako? Tako da ti nisi ništa izbrisala, nego si dobila zabranu!

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: