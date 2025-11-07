Slušaj vest

Pevačica Marija Mara Stojadinović ovih dana našla se u potpuno neočekivanoj ulozi - porotnika na suđenju u Sjedinjenim Američkim Državama.

Mara već godinama živi u Čikagu, a nedavno je, povodom smrti Saše Popovića, progovorila o saradnji s kreativnim direktorom Granda.

Ovoga puta, putem društvene mreže TikTok, podelila je svoje nesvakidašnje iskustvo iz američkog sudskog sistema, kao članica porote koja odlučuje o sudbini okrivljenog.

- Hajdete danas sa mnom na kratku poslovnu šetnju Čikagom. Uputila sam se u sud... Ne brinite, nisam ni u kakvoj nevolji, već sam pozvana da budem porotnik na jednom suđenju. Ovo mi je već drugi put da me pozivaju, pa sam želela da vam pokažem slike iz centra Čikaga. Sud se nalazi na Vašington aveniji - rekla je Mara i dodala:

- Veoma je stresno, baš kao na filmu. Nas 12 porotnika odlučuje o nečijoj sudbini. Mukotrpno je i traje danima, ali iskustvo je zaista nezaboravno.

Podsetimo, Marija Mara Stojadinović pre dve decenije bila je jedna od najpopularnijih folk pevačica u Srbiji, a onda se desio skandal sa njenim fotografijama u toplesu, nakon čega se povukla sa scene i preselila u Čikago. Pevačica je nedavno za Kurir otvorila dušu o ovoj temi.

- Te paparaco fotke su se desile, ali ne samo meni već i brojnim drugim pevačima. Moram da budem iskrena, meni Saša Popović nikada nije rekao da sam izbačena iz "Granda". Njegove reči su bile: "Svakog čuda tri dana dosta, neka se slegne malo prašina." Međutim, ja sam baš u tom momentu čekala papire za Ameriku i desilo se da sam ih dobila. Mogla sam da odustanem od svega, a mogla sam da iskoristim tu priliku i da dođem u Ameriku. Odlučila sam se za drugu opciju. To se sve dešavalo u istom periodu, a ljudi su u nedostatku informacija spinovali priču da me je Popović izbacio. To od Saše Popovića nisam doživela i nismo bili u lošim odnosima. Sa Suzanom Jovanović sam u kontaktu na društvenim mrežama, nemam njen broj. Ona zna koliko je volim i poštujem. Volim i njene pesme, mislim da je stvarno dobra žena.

