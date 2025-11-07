Slušaj vest

Pevačica Marija Mikić nedavno se razvela od Jovana Pantića sa kojim ima dvoje dece, a sada je progovorila o novoj ljubavi.

Marija Mikić je rekla da je otvorena za novu ljubav, ali za sada se nije pojavio muškarac koji je osvojio njeno srce.

- Kod mene u životu je sve uvek bilo iznenada i slučajno, nikad ne znam. Možda ja budem zaljubljena dok izađe ovaj intervju - poručila je ona zagonetno.

O zdravstvenom problemu

Marija je nedavno u Turskoj operisala glasne žice, a sada je otkrila kako teče oporavak.

- Vratila sam se iz Istanbula, bila sam na finalnoj kontroli kod svog doktora, ovom prilikom veliki pozdrav za njega. Dobila sam najlepše moguće vesti, to sam i znala po pevanju, ali ajde da i on to potvrdi i kaže. Presrećna sam, mogu da nastavim tamo gde sam stala, još bolja i odmornija - rekla je ona za "Informer".

Jovan obrisao tetovažu

Jovan je na svom Instagramu pokazao da je obrisao tetovažu koju je imao na ruci, a koja ga je podsećala na trenutak kada je zaprosio Mariju. Njemu je na ruci pisalo: "Udaj se za mene".

Na poslednjoj fotografiji koju je objavio na društvenim mrežama možemo videti da tetovaža više ne postoji.

Inače, Marija je nakon razvoda krenula kod psihologa o čemu je pričala.

- Idem sad kod svog psihologa, žurim sada, treba da se priča sa nekim, ne treba da krijemo sve što nam je na duši. Ja nikada nisam imala tremu i nisam se bojala, ali kada doživiš bolest ili neku bol, moraš sa nekim to da podeliš. Ne mora niko da ima problem da bi išao kod psihologa, živimo u brzom vremenu. Mislim da je to jako važno za mentalno zdravlje- rekla je za "Blic" pevačica tada.

