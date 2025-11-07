Slušaj vest

Pop pevacica je otkrila okupljenim medijima da će je iz publike bodriti ćerka Kruna, a nakon toga priznala i koji izvodjači će joj se pridružiti na bini:

- Moj tim i ja smo u proteklih nekoliko meseci vredno radili. Više od 30 ljudi večeras će biti sa mnom na bini. Pridružiće mi se i dečiji hor škole pevanja "SuperVoice" ! Pored njih očekujte i velika iznenadjenja, velike zvezde, ali pre svega moje prijatelje. Otkriću vam samo dva gosta za sada, a to su Andreana Čekić i Mirza Selimović - rekla je Ivana.

Pevačica je otkrila i kako je izgledala njena priprema za nastup i da li ima neki ritual pred koncert.

- Nemam rituale. Nisam želela da se osamim, bila sam u pokretu ceo dan. Vesela sam i to mi je najvažnije. Bend i ja smo odlično raspoloženi. Otišla sam kod njih i pitala: 'Ljudi, je l' smo dobro?' Ipak, imamo i mlade članove kojima je ovo prvi koncert.

Na koncert Selakov je čekala više od 10 godina.

- Čekala sam toliko jer sam želela da budem sigurna. Možda koncerta ne bi ni bilo da me muž nije pogurao. Sve što vidite večeras je njegova zasluga, uz pomoć kuma. Ono što profesionalne produkcije rade sa 30 ljudi, mi smo sve sami – uz mnogo suza i stresa. Najponosnija sam na nas. Nije bilo lako... Brinuli smo da li ćemo uspeti.

Ivana je otkrila i da li planira odmor na neku egzotičnu destinaciju nakon koncerta.

- Nećemo ići nigde. Ćerka je tek krenula u prvi razred, pa smo tu do nekog raspusta. Sutra, na rođendan, sabiraću utiske sa prijateljima, roditeljima, kumovima... Nema stajanja sada, imamo nekoliko slavlja u narednim danima. Novembar je uvek u tom znaku.

