Pevačica Emina Jahović večeras započinje regionalnu turneju "Svitanje", a prvi koncert se održava u Sava Centru u Beogradu.

Publika posle mnogo godina ima priliku da je prvi put čuje u ovoj dvorani, a karte su rasprodate do poslednjeg mesta.

Svi pogledi uprti u Editu:

Edita je na sebi imala ultra kratku haljinicu od štrasa sa prorezom ispred koji jedva prekriva njene grudi, dok je na nogama imala sandale koje se pertlaju preko celih butina u istoj crvenoj boji kao haljina Foto: Kurir Stars/Aleksandar Panić

Među prvima se pojavila Edita, sa kojom pevačica ima i duet, i odmah privukla sve poglede.

Pevačica se pojavila u izuzetno smelom izdanju, a svi pogledi bili su uprti u njene grudi koje nisu mogle da se sakriju. Edita je zablistala u ultra kratkoj haljini od štrasa sa izazovnim prorezom, dok su njene noge krasile sandale koje se pertlaju preko celih butina, u istoj vatreno crvenoj boji kao haljina.

Emina okupila estradu:

Pevačica Emina Jahović večeras započinje regionalnu turneju "Svitanje", a prvi koncert se održava u Sava Centru u Beogradu Foto: Boba Nikolić

Osim Edite, na koncert su došli modna kreatorka Suzana Perić, Marijana Mateus, pevačica Marina Visković, kao i pevačica Edita Aradinović, a tu su i Sofija Šašić, kao i Marijana Mateus, kao i Marina Visković, koja na sebi imala sako od 3.000 evra, pantalone od 1.000 evra, torbu od 800 evra.

