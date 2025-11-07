NE ODVAJAJU SE JEDNO OD DRUGOG

NE ODVAJAJU SE JEDNO OD DRUGOG

Slušaj vest

Na večerašnjem koncertu Emine Jahović u Beogradu publika nije skidala oči sa jedne od glavnih zvezda večeri, Edite Aradinović, koja se pojavila u pratnji svog partnera.

Pevačica je sve ostavila u šoku stajlingom noseći na sebi ultra kratku haljinicu, a još veće iznenađenje bilo je njeno društvo odnosno njen partner kojeg je pokazala po prvi put u javnosti.

- Kao što možete da vidite, kraj mene je... Rekla sam - kad bude bilo vredno pomena, ja ću pričati, pokazati ga! Ne krijem - rekla je Edita.

Foto: Boba Nikolić

Njihova pojava izazvala je pravu pometnju među prisutnima, a pogledi i iskreni osmesi jasno su pokazali koliko uživaju jedno u drugom.

1/11 Vidi galeriju Edita je na sebi imala ultra kratku haljinicu od štrasa sa prorezom ispred koji jedva prekriva njene grudi, dok je na nogama imala sandale koje se pertlaju preko celih butina u istoj crvenoj boji kao haljina Foto: Kurir Stars/Aleksandar Panić

Volela kriminalca

Marko Đorđević zvani Markeđani, koji je nedavno uhapšen u Dubaiju, ranije je bio u ljubavnoj vezi sa pevačicom Editom Aradinović.

Iako ona njegov identitet u javnosti nikada nije otkrila, svi su znali da između njih dvoje postoje emocije. Često odlazila kod njega i ta veza je trajala pet godina. U jednom trenutku došlo je do raskida, kada je ona u besu objavila njihove zajedničke fotografije, ali mu je lice prekrila stikerom srca.

1/6 Vidi galeriju Edita Aradinović Foto: Marko Karović

Posle toga došlo je do pomirenja, ali je to kratko trajalo i usledio je definitivan raskid. Nakon toga on je Editi poslao cveće na nastup, pokušavajući da se pomire, ali je ona taj buket pred svima bacila i rekla da joj ga je poslao bivši dečko i da se džabe trudi.

- Jao, ljudi, evo, dobila sam cveće od svog bivšeg dečka, sa kojim sam bila pet godina. Ako neko može da snimi, bilo bi divno. Ja želim da mu poželim, da kažem da me boli k***a i da se nikad neću pomiriti sa njim! D***j ga! - uzviknula je Aradinovićeva, pa bacila buket iz sve snage u publiku.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: