Pop zvezda Ivana Selakov održala je svoj prvi solistički koncert pred prepunom „MTS dvoranom“, a sve je počelo – kako i dolikuje – emotivno, raskošno i uz ovacije publike.

Uz taktove pesme „Bolujem godinama“, Ivana je napravila spektakularan izlazak na binu, praćen svetlosnim efektima i aplauzom. Samo nekoliko minuta kasnije, pevačica je sišla među publiku, čime je izazvala pravu euforiju u dvorani.

Pop zvezda Ivana Selakov održala je svoj prvi solistički koncert pred prepunom „MTS dvoranom", a sve je počelo – kako i dolikuje – emotivno, raskošno i uz ovacije publike Foto: Marko Karović

„Beograde, hvala vam! Večeras moje srce kuca jače nego ikada, jer slavimo mojih prvih dvadeset godina karijere, ali i moj rođendan!“ – poručila je vidno uzbuđena Ivana, dok su se iz publike orili aplauzi i povici podrške.

Emocije, energija i glamur obeležili su početak večeri koja će se, bez sumnje, dugo prepričavati.

Na koncert čekala više od 10 godina

- Čekala sam toliko jer sam želela da budem sigurna. Možda koncerta ne bi ni bilo da me muž nije pogurao. Sve što vidite večeras je njegova zasluga, uz pomoć kuma. Ono što profesionalne produkcije rade sa 30 ljudi, mi smo sve sami – uz mnogo suza i stresa. Najponosnija sam na nas. Nije bilo lako... Brinuli smo da li ćemo uspeti.

