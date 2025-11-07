Slušaj vest

Severina Vučković, poznata po skandalima i mržnji prema Srbiji, ponovo je dospela u centar pažnje, ali ne zbog muzike, već zbog blamaže na sceni! Društvenim mrežama se brzinom svetlosti širi snimak sa njenog koncerta na kojem se vidi kako pevačica gubi ravnotežu i pada pravo na glavu pred publikom.

Tokom izvođenja jedne od pesama, Severina je, po starom običaju, previše pokušavala da bude spektakularna, trčala je i skakala u visokim štiklama, ne vodeći računa ni o sebi ni o sceni. Naravno, rezultat takvog ponašanja bio je neminovan, pad koji je šokirao publiku, ali i izazvao podsmeh na društvenim mrežama.

"Opaa!" – čuje se glas momka koji je snimao pevačicin peh, a video je za nekoliko sati obišao internet. Komentari su nemilosrdni, mnogi su zaključili da Severina „više ne zna meru“ i da njeni nastupi odavno nisu umetnost, već cirkus.

Posle pada, pevačica je ostala da leži raširenih ruku kao da pokušava da privuče još pažnje, a zatim se mehanički pridigla i nastavila da peva, iako je publika bila vidno frapirana.

Umesto aplauza, Severina je dobila neprijatnu tišina i zgražavanje. Očigledno je da joj sve teže uspeva da zadrži pažnju publike, pa ne čudi što mnogi smatraju da su njeni "spektakli" odavno izgubili sjaj.

Aca Lukas o Severini

- Mislim da je ispala budala, jer je imala jedno jedino tržište koje je opsluživala i koje ju je poštovalo, a to je Srbija. Sve Nove godine je pevala u Srbiji ili Crnoj Gori, a sada je samu sebe z*jebala. Normalno da ne može da dođe u Srbiju kad je jela g**na - rekao je Aca Lukas nedavno i dodao da se Severini sada svi smeju.

- Kaže da je sada diktatura, a nije bila diktatura dok se j**ala sa dva srpska muža. Njoj se njeni ljudi smeju, pričaš jedno, a k**aš se sa Srbima. Baš se izglupirala, napravila je budalu od same sebe.

