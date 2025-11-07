Slušaj vest

Jaman Sandal, sin pevačice Emine Jahović i pevača Mustafe Sandala, pojavio se na koncertu svoje majke u Centru Sava.

Emina, koja iz braka sa Sandalom ima dvojicu sinova, otkrila je da su njeni naslednici prvenstveno fanovi oca, poznate turske pop zvezde.

Ipak, Jaman je odlučio da nakon više godina dođe u Srbiju i iz prvih redova prati Eminin trijumf na sceni.

Jaman Sandal, sin pevačice Emine Jahović i pevača Mustafe Sandala, pojavio se na koncertu svoje majke u Centru Sava

Sve vreme je u ležernom izdanju, farmerkama i beloj majici, snimao pevačicu, a mnogi su primetili koliko fizički podseća na Mustafu.

Radi kao di-džej

Emina ne krije ponos zbog sina Jamana, koji uspešno gradi karijeru di-džeja.

Pevačica Emina Jahović večeras započinje regionalnu turneju "Svitanje", a prvi koncert se održava u Sava Centru u Beogradu

- Nisam želela da se Jaman bavi šou-biznisom, ali sam ga na kraju podržala jer sam videla da je talentovan i da uživa u poslu di-džeja. Odlično mu ide. Ranije sam ga molila da svira klavir, ali za to nije hteo ni da čuje. Sada je ozbiljan i svakodnevno vežba, prema savetima svog mentora. Njegova karijera traje već nekoliko godina i u svemu što radi postiže izvanredne rezultate. Ponosna sam na njega - rekla je Emina Jahović.

