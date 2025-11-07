Slušaj vest

Emina Jahović večeras održava spektakularni koncert u Sava Centru koji je popunjen do poslednjeg mesta.

Pevačica je na scenu zakoračila u potpuno belom izdanju, u senzacionalnom kombinezonu ukrašenom štrasom i raskošnoj beloj bundi, koju je ubrzo skinula, spremna da zabljesne punim sjajem.

Publika ju je dočekala gromoglasnim aplauzom i ovacijama, dok su emocije ispunile svaki kutak dvorane.

1/9 Vidi galeriju Emina Jahović večeras održava spektakularni koncert u Sava Centru koji je popunjen do poslednjeg mesta Foto: Boba Nikolić

"Pod užasnom sam tremom"

U jednom momentu je zaustavila muziku kako bi se obratila publici.

- Dobro veče, moj prelepi Beograde. Dobro veče svima koji su došli da me podrže i da budu sa mnom. Puna sam emocija koje su pomešane. Ne znam ni šta bih rekla, užasno sam, pod tremom... - rekla je Emina, te se vratila pesmi.

Okupila poznate ličnosti

1/14 Vidi galeriju Pevačica Emina Jahović večeras započinje regionalnu turneju "Svitanje", a prvi koncert se održava u Sava Centru u Beogradu Foto: Boba Nikolić

Među prvima se pojavila Edita, sa kojom pevačica ima i duet, i odmah privukla sve poglede. Osim Edite, na koncert su došli modna kreatorka Suzana Perić, Marijana Mateus, pevačica Marina Visković, kao i pevačica Edita Aradinović, a tu su i Sofija Šašić, kao i Marijana Mateus, a malo kasnije i Marina Visković.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: