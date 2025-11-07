Slušaj vest

Emina Jahović večeras održava spektakularni koncert u Beogradu, a publike je obradovala velikim brojem gostiju.

Nakon Ognjena Amidžića, Mirze Selimovića i Dženana Lončarevića na binu je, na veliko oduševljenje svih prisutnih, izašla trudna Milica Todorović.

Trudna Milica Todorović blista na koncertu Emine Jahović

Milica Todorović blista na koncertu Emine Jahović Izvor: Kurir

Milica je za ovu priliku odabrala pantalone cele u šljokicama, sako koji je bio u istom dezenu, a ispod njega je nosila crnu usku majicu pa se trudnički stomak savršeno ocrtao.

Milica i Emina su otpevale njihovu duetsku pesmu "Limunada", sve vreme su đuskale, a potom se trudna pevačica obratila publici.

1/16 Vidi galeriju Trudna pevačica Milica Todorović pojavila se večeras kao gost na koncertu Emine Jahović u Sava Centru Foto: Boba NIkolić

- Dobro veče svima. Emina, jako mi je drago što sam večeras tvoj gost. Istina je da sam ovu ponudu prihvatila samo zbog Emine jer inače nisam baš reprezentativna - rekla je Milica i nasmejala publiku.

Emina se obratila publici

1/9 Vidi galeriju Emina Jahović večeras održava spektakularni koncert u Sava Centru koji je popunjen do poslednjeg mesta Foto: Boba Nikolić

- Dobro veče, moj prelepi Beograde. Dobro veče svima koji su došli da me podrže i da budu sa mnom. Puna sam emocija koje su pomešane. Ne znam ni šta bih rekla, užasno sam, pod tremom... - rekla je Emina, te se vratila pesmi.

