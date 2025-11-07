Slušaj vest

Pevačica Emina Jahović večeras održava koncert u Sava Centru u Beogradu, a brojne poznate ličnosti su se pojavile.

Među prvima je došla ćerka Željka Šašića i Sonje Vuksanović, Sofija Šašić.

1/14 Vidi galeriju Pevačica Emina Jahović večeras započinje regionalnu turneju "Svitanje", a prvi koncert se održava u Sava Centru u Beogradu Foto: Boba Nikolić

- Volim i Eminu. Ovo je njen prvi koncert u Beogradu, zato i dolazim, da vidim kako će to da izgleda. Sama sam došla, biću tu sa Editom. Obožavam sve njene duete, neću plakati, emocije ne pokazujem lako - rekla nam je Sofija na samom početku, a potom je progovorila o ratu koji vode Aca Lukas i njena majka Sonja.

- Nisam ispratila, ne znam da se dešava ikakav rat. Ja prvi put čujem da su u ratu, to je očigledno medijski rat. Ja ništa ne čitam, meni ljudi šalju. Jedna drugarica meni sve prosleđuje, mene ništa ne dotiče, ja sam oguglala na to, na loše komentare - rekla je Sofija za Blic.

Sonja odgovorila Lukasu

Podsetimo, folker Aca Lukas izjavio je da je njegova bivša žena Sonja Vuksanović prodala kuću koju joj je on ostavio njihovom prijatelju, a ona mu je poslala brutalnu poruku.

1/8 Vidi galeriju Aca Lukas i Sonja Vuksanović Foto: Luka šarac, Dragan Kadić, Damir Dervišagić

- On mene već 10 godina izvlači sa nekim pričama, ali to je za mene davna prošlost i glupost. Ne bih, kao ni do sada, ništa što je on rekao komentarisala - kroz osmeh je poručila Acina bivša žena.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: