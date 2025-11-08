Slušaj vest

Pevačica Emina Jahović održala je spektakularni koncert u Sava Centru, posle kojeg je razbovarala sa sedmom silom i progovorila je o sinovima koji su joj bili podrška u publici, Nataši Bekvalac koja nije došla kao gost, podršci koju nije imala od Dina Merlina na početku karijere i Milici Todorović koja je trudna sa njom zapevala "Limunadu", ali i Severininom padu na sceni.

1/9 Vidi galeriju Emina Jahović večeras održava spektakularni koncert u Sava Centru koji je popunjen do poslednjeg mesta Foto: Boba Nikolić

- Ovo je negde bio moj povratak, zato što sam ja sa albumom "Svitanje", malo sam se bila povukla iz muzike, delimično, ali ne skroz. Ovo je bio moj povratak i publika je bila toliko sjajna, toliko fantastična da jednostavno nisam mogla a da se ne zaplačem. Inače, ja sam mnogo plačljivija, ali sam se uzdržala nekako - rekla je Emina Jahović, pa otkrila kako su njeni sinovi reagovali na koncert i koliko su svesni njene popularnosti.

Snimili smo Emininog sina dok se veseli uz njene hitove: Podrska majci u prvom redu Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

- Sinovi su igrali, svidelo im se sve, a onda su se posvađali zbog nekih njihovih razloga. Jedan je okačio drugog na stori, ovaj nije hteo i tako... malo su se posvađali, ali su bili oduševljeni mnogo im se svidelo.

Nataša Bekvalac nije došla na koncert

Nataša Bekvalac se nije pojavila kao gost na koncertu Emine Jahović, a pevačica je otkrila i razlog.

- Nataša je trebalo da bude gost, ali iz privatnih razloga nije došla, rekla je Emina, a onda otkrila da Sašu Kovačevića nije pozvala da joj bude gost na koncertu iako sa njim ima duet.

- Pa nisam mogla da pozovem celu estradu, znate koliko dueta imam trebalo bi da zovem još mnoge druge, ali sam izabrala ove ovaj put.

Milica Todorović, iako je u podomakloj trudnoći, ispoštovala je Eminu i pojavila se na njenom koncertu, a zajedno su izvele duet "Limunda".

- Bilo je teško da nagovorim Milicu Todorović da dođe s obzirom na to da je u poodmakloj trudnoći. Mislim da će ovo biti njen poslednji nastup pred porođaj, već je krenula da raste. Preslatka je stvarno i mnogo mi je drago da je bila tu.

Milica Todorović blista na koncertu Emine Jahović Izvor: Kurir

Dino Merlin joj nije bio podrška na početku karijere

Ranije je pričala da joj je Dino Merlin rekao da nije za ovaj posao, a nakon mnogo godina karijere mu je ipak dokazala da joj je mesto na sceni.

- Rekao mi je zato što sam bila poprilično pufnasta, izgledala sam mu dosta naivno i nežno. Smatrao je da estrada nije mesto za mene. To je bila neka njegova lična procena, a ja nikada nisam htela da budem samo pevačica, već kantautor i to su velike razlike. Nisam ga poslušala, rekla je Emina koja je kasnije snimila duet sa Merlinom.

- Svidela mu se moja pesma koju sam ja napisala. Promenio je mišljenje čim je pristao, Dino Merlin je jako težak za duete, mnogo malo ljudi je sa njim snimilo duet.

O kolegama koje su joj podrška

Mnoge kolege su došle na koncert Emine Jahović, a ona im je tokom nastupa slala srca sa scene.

- To je nekako zasluženo, to je obostrano. Čovek dobrotu i ljubav mora da zasluži, ja sam uvek bila tu za svoje kolege i oni su sada tu za mene.

O padu Severine na sceni

Prokomentarisala je i Severinin pad na sceni.

- Ja sam se plašila da mi se isto ne desi na sceni. Konfete su nezgodne, ali mnogo lepo izgledaju.

Emina je progovorila o karijeru koju nije gradila na skandalima, već talentu.

- Ja nisam tip koji može da gradi karijeru na taj način, ja jednostavno ne znam drugačije, rekla je Emina i prokomentarisala da li su sinovi slali snimke sa koncerta njenom bivšem mužu Mustafi Sandalu.