"SINOVI SU SE POSVAĐALI" Emina Jahović otkrila zašto se Nataša Bekvalac nije pojavila na koncertu, prokomentarisala Severinin pad, a onda potkačila Dina Merlina
Pevačica Emina Jahović održala je spektakularni koncert u Sava Centru, posle kojeg je razbovarala sa sedmom silom i progovorila je o sinovima koji su joj bili podrška u publici, Nataši Bekvalac koja nije došla kao gost, podršci koju nije imala od Dina Merlina na početku karijere i Milici Todorović koja je trudna sa njom zapevala "Limunadu", ali i Severininom padu na sceni.
- Ovo je negde bio moj povratak, zato što sam ja sa albumom "Svitanje", malo sam se bila povukla iz muzike, delimično, ali ne skroz. Ovo je bio moj povratak i publika je bila toliko sjajna, toliko fantastična da jednostavno nisam mogla a da se ne zaplačem. Inače, ja sam mnogo plačljivija, ali sam se uzdržala nekako - rekla je Emina Jahović, pa otkrila kako su njeni sinovi reagovali na koncert i koliko su svesni njene popularnosti.
- Sinovi su igrali, svidelo im se sve, a onda su se posvađali zbog nekih njihovih razloga. Jedan je okačio drugog na stori, ovaj nije hteo i tako... malo su se posvađali, ali su bili oduševljeni mnogo im se svidelo.
Nataša Bekvalac nije došla na koncert
Nataša Bekvalac se nije pojavila kao gost na koncertu Emine Jahović, a pevačica je otkrila i razlog.
- Nataša je trebalo da bude gost, ali iz privatnih razloga nije došla, rekla je Emina, a onda otkrila da Sašu Kovačevića nije pozvala da joj bude gost na koncertu iako sa njim ima duet.
- Pa nisam mogla da pozovem celu estradu, znate koliko dueta imam trebalo bi da zovem još mnoge druge, ali sam izabrala ove ovaj put.
Milica Todorović, iako je u podomakloj trudnoći, ispoštovala je Eminu i pojavila se na njenom koncertu, a zajedno su izvele duet "Limunda".
- Bilo je teško da nagovorim Milicu Todorović da dođe s obzirom na to da je u poodmakloj trudnoći. Mislim da će ovo biti njen poslednji nastup pred porođaj, već je krenula da raste. Preslatka je stvarno i mnogo mi je drago da je bila tu.
Dino Merlin joj nije bio podrška na početku karijere
Ranije je pričala da joj je Dino Merlin rekao da nije za ovaj posao, a nakon mnogo godina karijere mu je ipak dokazala da joj je mesto na sceni.
- Rekao mi je zato što sam bila poprilično pufnasta, izgledala sam mu dosta naivno i nežno. Smatrao je da estrada nije mesto za mene. To je bila neka njegova lična procena, a ja nikada nisam htela da budem samo pevačica, već kantautor i to su velike razlike. Nisam ga poslušala, rekla je Emina koja je kasnije snimila duet sa Merlinom.
- Svidela mu se moja pesma koju sam ja napisala. Promenio je mišljenje čim je pristao, Dino Merlin je jako težak za duete, mnogo malo ljudi je sa njim snimilo duet.
O kolegama koje su joj podrška
Mnoge kolege su došle na koncert Emine Jahović, a ona im je tokom nastupa slala srca sa scene.
- To je nekako zasluženo, to je obostrano. Čovek dobrotu i ljubav mora da zasluži, ja sam uvek bila tu za svoje kolege i oni su sada tu za mene.
O padu Severine na sceni
Prokomentarisala je i Severinin pad na sceni.
- Ja sam se plašila da mi se isto ne desi na sceni. Konfete su nezgodne, ali mnogo lepo izgledaju.
Emina je progovorila o karijeru koju nije gradila na skandalima, već talentu.
- Ja nisam tip koji može da gradi karijeru na taj način, ja jednostavno ne znam drugačije, rekla je Emina i prokomentarisala da li su sinovi slali snimke sa koncerta njenom bivšem mužu Mustafi Sandalu.
- E to ne znam, rekla je kroz osmeh.