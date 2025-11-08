Slušaj vest

Hana Ikodinović, ćerka Nataše Bekvalac i Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, ne krije da je veoma vezana za majku od koje se nedavno prvi put odvojila na duže, kada se preselila u Španiju gde je otišla da studira.

U jeku promocije Natašinog albuma, njena ćerka joj je posvetila emotivnu objavu u kojoj je opisala koliko joj znači.

- Ako moja mama ikada pomisli da nije dovoljno dobra, nadam se da zna da je moj omiljeni kompliment kada mi kažu da ličim na nju - napisala je Hana Ikodinović što je, verujemo, raznežilo pevačicu.

Studira u Španiji

Hana Ikodinović nedavno se preselila u Španiju, u Madrid, kako bi se školovala.