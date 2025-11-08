Slušaj vest

Stevan Radivojević, ime koje se danas često povezuje sa glamuroznim izgledom brojnih poznatih ličnosti, među kojima je i Svetlana Ceca Ražnatović, do svog uspeha došao je postepeno, savladavajući mnoge prepreke na profesionalnom putu.

Foto: Nemanja Nikolić

Kako je otkrio, tri poznate pevačice imale su ključnu ulogu u njegovom životu — upravo zahvaljujući njima uspeo je da kupi svoj prvi stan. Iako sa nekima od njih danas više nije u kontaktu, Stevan ne krije koliko im je i dalje zahvalan na podršci i poverenju koje su mu pružile na početku karijere.

- Kada sam se zadužio za stan, možda sam imao 3-4 hiljade evra. Kada sam otišao na razgovor za stan slagao sam koliko imam para kod sebe. To sam video kao momenat da ja moram da kupim stan i drugarica Mia Borisavljević i tada Anabela, sa kojom sada nisam u kontaktu, su me zaista bodrile. Ja sam to uradio i one su mi pomogle, Jelena Kostov je isto bila uključena da ja kupim stan na rate. Kupio sam ga i isplatio pre vremena. Zahvaljujem se tim ljudima koji su mi omogućili i stali iza mene, iako sad sa nekima nisam nisam u kontaktu - rekao je Cecin frizer, pa otkrio zašto više nije u kontaktu sa Anabelom.

Najviše para zaradio od Ane Nikolić

Naime, Stevan Radivojević, poznat kao frizer Svetlane Cece Ražnatović, sarađivao je sa brojnim javnim ličnostima, ali iskustvo s pevačicom Anom Nikolić, koja ga je nedavno izbacila iz takta zbog kašnjenja na zakazani termin, zauvek će pamtiti.

- Nikada ne zaboravljam dobra dela. Ja nikada neću da zaboravim koliko sam para zaradio kada sam je ošišao na paž i uradio balejaž koji niko nije imao. Ja to ne zaboravljam. Ana Nikolić može zauvek da ima kod mene protekciju. Naljutim se kada ostavim tri - četiri sata, a ona se ne pojavi. Međutim, naljutim se kratko, pa se vratim na staro. Anu mnogo volim. Uvek me je izdvajala od celog njenog tima. Sve joj opraštam i uvek sam tu za nju - rekao je Stevan.