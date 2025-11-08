Slušaj vest

Hrvatska pevačica Severina doživela je peh kada je pala nasred bine tokom koncerta u Zagrebu. Društvenim mrežama počeo je da kruži snimak njene nezgode sa koncerta.

Tokom izvođenja pesme, Severina je u štiklama skakala i trčala po bini, a u jednom trenutku se saplela i pala na glavu.

Ona je nakon toga nastavila da leži la leđima raširenih ruku još neko vreme, a potom je ustala i nastavila da peva.

"Au, ovo je bolelo", "Jel ustala na kraju?", "Pukla Seve", komentari su na mrežama...

Inače, Severina je i ovaj koncert iskoristila u političke svrhe i pominjanje Srbije u negativnom kontekstu, što joj je svojstveno u poslednjem periodu.

Emina o padu Severine na sceni

Emina Jahović, koje je održala spektakularan koncert u Sava centru, prokomentarisala je i Severinin pad na sceni.

- Ja sam se plašila da mi se isto ne desi na sceni. Konfete su nezgodne, ali mnogo lepo izgledaju.

Aca Lukas o Severini

Aca Lukas je nedavno progovorio o Severini o kojoj nije imalo nijednu lepu reč da kaže.

- Mislim da je ispala budala, jer je imala jedno jedino tržište koje je opsluživala i koje ju je poštovalo, a to je Srbija. Sve Nove godine je pevala u Srbiji ili Crnoj Gori, a sada je samu sebe z*jebala. Normalno da ne može da dođe u Srbiju kad je jela g**na - rekao je Aca Lukas nedavno i dodao da se Severini sada svi smeju.