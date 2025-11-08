Slušaj vest

Indira Radić godinama krije detalje iz privatnog života, pa mnogi ni ne znaju da ima sina po imenu Severin. O njegovom ocu javnost zna vrlo malo, osim da je par razveden. U jednom trenutku, bivši suprug je, bez njenog znanja, odveo dete iz Beograda u Bosnu, što je pevačicu duboko pogodilo.

Zbog toga je morala da potraži pomoć suda kako bi vratila sina, što je, nakon velikog truda i uspela. Od tada Severin živi sa Indirom, ali se nikada nije javno eksponirao.

- Moj život, pogotovo u tom periodu kad sam bila mlađa, bio je pun trnja, izazova, iskušenja, suza, tuge, bola. Išla sam i borila se kao moreplovac.

Da sam bila slabić i kukavica, ne bih opstala. Moj bivši je samo uzeo dete, tad sam htela da umrem. Kada je završeno suđenje i u Bosni i u Srbiji, sin je pripao meni na kraju, ali sećam se koliko mi je bilo teško da prolazim kroz sve to.

Te stvari su iza mene, ne bih volela da se prisećam, rekla je Indira jednom prilikom.

Poznato da je i da je sin nasledio talenat od majke, te je i on uplovio u umetničke vode, pa je on autor svih pesama sa jednog od Indirinih albuma pod nazivom "Niko nije savršen".

Indirin sin se 2021. godine se oženio Ruskinjom Elinom, da bi krajem 2017. pevačica objavila srećne vesti:

- Postala sam baka jednog prelepog dečaka koji se zove Mihael. Neka je on nama živ i zdrav i neka nam se rađaju deca, jer deca su najveće bogatstvo na svetu - izjavila je Indira tada.

Preselila se na Kosmaj

Podsetimo, pevačica Indira Radić oduvek je htela da bude okružena prirodom, a sada joj se ta želja i ostvarila.

Indira Radić je potvrdila da se preselila na Kosmaj, gde uživa u svežem vazduhu, zelenilu i prirodi i kako kaže, pravi lek kad se prehladi je - rakija.

- Ja imam jednu rakijicu sa Zlatibora u kojoj je 40 dana odležao kantarion, žalfija, kleka i lincura, pije se svako jutro, to je najbolji lek. To svi znaju koji koriste prirodne alternative lečenja - rekla je ona i dodala:

- Istina je da sam se preselila na Kosmaj, ali ne da mi ne prija život u Beogradu, sve što sam postigla sam postigla ovde, ali sam oduvek volela prirodu. Moje srce je uvek čeznulo za prirodom, a dobra je povezanost, za čas se dođe za 45 minuta se stiže do centra.

- Ne znam ko se sve doselio i šta je ko gde kupio. Imam dobre komšije, ali nijednog komšiju ne bih zamenila Džoni Depom, jer su sve komšije mnogo dobre. Neka Džoni Dep bude malo dalje od nas, sigurniji smo - našalila se ona na pitanje da li je istina da će čuveni glumac da živi do nje.