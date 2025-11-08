- Prvo sam u Trstu 2019. kupio jedan stan, rekao sam ja ću se tada preseliti tamo da živim iako mi tadasnja supruga nije verovala, ali je poverovala jer se sve obestinilo nakon tri godine. I onda jedan stan, drugi stan, kad sam se preselio u Trst 2022. Ja sam dokupovao još stanova i izdajem ih - rekao je Danilo Ikodinović.

O razvodu od Maje Ognjenović

- Izvini što se smejem, jesam da, posle dugo vremena smo se Maja i ja razišli. U miru smo se razišli, jednostavno nije išlo. Dok je bilo lepo, bilo je lepo, išlo je trajalo je, bilo je sve kako treba, kad je krenulo da ne bude lepo, mi smo se potrudili, trudili, trudili da to ispravimo, nismo uspeli da ispravimo. Kao ljudi smo se razišli, za razliku od nekih prethodnih puta. Prijateljski smo se razišli, nema nikakve zle krvi, nema lošeg ukusa u ustima. Doneli smo zrelu odluku da svako nastavi svojim putem jer je život pred nama i imamo još dosta toga da damo životu i život nama da da, tako da nema potrebe da to bude, a da nam nije lepo, rekao je.