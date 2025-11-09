Slušaj vest

"Mala, će mi turiš onu moju, da se vrnem među živi! Aj, molim te, mnogo sam ti gladan!" Ovako je legendarni Toma naručivao pljeskavicu u kafani odakle je njegov put počeo!

Danas se ta kafana ne zove isto, ali je na istom mestu. Gosti nisu isti i nema Tome. Ali, tu je njegov duh. I njegova pljeskavica a i vino. U malom mestu na jugu Srbije, u blizini Leskovca, nalazi se selo Pečenjevce, u kom je rođen legendarni Toma Zdravković. Tu je Tomina kuća, tu je Tomina osnovna škola, a tu je i kafana u kojoj je svakodnevno provodio vreme, pio svoje omiljeno vino, pevao svoje prve pesme i jeo svoju omiljenu pljeskavicu.

U njegovom rodnom selu dva brata su odlučila da otvore restoran i kafanu, kojom bi na neki način odali počast ovom velikanu. Nekadašnja kafana "Dobra glava", u koju je Toma voleo da dolazi, bila je pred rušenjem kada su je njih dvojica spasila i odlučila da je ožive. Danas je ta kafana jedna od najpopularnijih na jugu Srbije i svakom ko prolazi tim putem jedna je od usputnih stanica. Svi koji dolaze uživaju u starim fotografijama sa Tominih koncerata, u Tominim pesmama, a najviše u toj čuvenoj Tominoj pljeskavici, Tominoj salati i Tominom vinu. Svi znamo da je pokojni pevač mnogo više voleo da popije nego pojede, ali kada je hrana u pitanju, voleo je da se posle neprospavanih i burnih noći vrati opet u tu, pozdravi sve goste, stane ispred kuhinje i na svoj šaljiv način kaže kuvarici: "Će mi turiš onu moju da se vrnem među živi", misleći na pljeskavicu kakvu je on sam osmislio. Kako je bio jedan od čestih gostiju i uvek rado viđen gost u toj kafani, kuvarica je njegove želje i uslišila.

Tomina pljeskavica, takvu kakvu je on osmislio, teška je 550 grama. Glavni sastojak je, naravno, meso, a ono što je Toma još voleo da doda su pečurke, šunka, kravlji sir, tucana paprika i džinka (ljuta papričica). Još jedna caka te pljeskavice je što se peče ravno deset minuta, jer sve manje od toga ili više nije tog ukusa. Nakon što se pljeskavica ispeče na nju se stavlja kriška kravljeg sira, koji se od toplote pljeskavice, koja se nalazi na skari, istopi i da još veću sočnost toj čuvenoj Tominoj pljeskavici. Tomino vino koje i dan-danas postoji baš u toj kafani zapravo je vino koje je proizvodio jedan meštanin tog sela, a danas ga proizvode njegovi naslednici po istoj recepturi kako ga je nekad njihov deda proizvodio i kakvo ga je i Toma zavoleo. Voleo je i vino, pa je kad sunce ogreje, pio belo, a kad zahladni, uživao je u crvenom vinu. Danas ta Tomina pljeskavica košta 800 dinara, a flaša vina iznosi 1.500 dinara.

Počela rekonstrukcija Tomine kuće

Meštani Pečenjevca kod Leskovca počeli su rekonstrukciju kuće legendarnog Tome Zdravkovića. Sopstvenim sredstvima obnovili su krov, a uz pomoć donacija prijatelja i poštovalaca, sada sređuju i unutrašnjost. Nadaju se da će ovo mesto postati mali muzej i prostor gde će se slušati i pevati Tomine pesme.

Novinarka Kurira Violeta Milićević posetila je dom pevača i ispričala više o njegovom odrastanju.

- On je odrastao u ovoj kući, a ona se renovira zahvaljujući entuzijastima iz ovog sela.

Meštani su se sami organizovali kako bi je sačuvali od zuba vremena.

- Jedna soba ostaće totalno autentična iz tog vremena, a drugu ćemo adaptirati. Treća soba će biti kao muzej, wc i hodnik renoviraju se kao što su bili - objašnjava jedan od mešta,a Filip Cvetanović.

Svako ima svoj zadatak, kako kaži, žele da im selo bude lepše i da ga ožive.

- Makedonci najviše dolaze, skoro su i autobusi iz Slovenije stigli. Sećam ga se iz perioda kad sam bio dete, bio je vedre naravi i uvek je pevušio, piskarao. Bio je sa svima dobar i svima je pomagao - ispričao je meštanin.