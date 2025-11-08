Slušaj vest

Stanija Dobrojević je slomljena nakon izdaje svog sada već bivšeg dečka, Asmina Durdžića, i bila je prinuđena da potraži stručnu pomoć.

Iako se nedavno pojavila u javnosti u šok izdanju, koje je mnogima delovalo blistavo, iza osmeha krije se očaj i bol zbog raskida.

Foto: Marko Karović

- Stanija je ponovo izdata i iskorišćena, baš kao i ranije. Partneri su je iskoristili samo zbog promocije, a sada je konačno shvatila da mora da se posveti sebi i svom mentalnom zdravlju - kaže izvor.

Pre nego što otputuje u Ameriku, gde planira da se osami i radi na svom emotivnom oporavku, Stanija je počela redovno da ide na terapije.

- Seanse su joj svakodnevno zakazane, a stručnjak s kojim radi je poznat po tome što pomaže ljudima da prevaziđu emotivne traume i razviju samopouzdanje. Stanija razgovara o svim svojim osećanjima - od bola zbog izdaje, preko osećaja praznine, do straha da nikada neće pronaći pravu ljubav, tvrdi izvor blizak starleti.

Izgleda nikad bolje

Iako su mnogi očekivali da će se Stanija povući iz javnosti, starleta je pokazala suprotnu stranu – samouvereno je prošetala crvenim tepihom u belom, provokativnom izdanju sa kapuljačom i dubokim dekolteom, koji je savršeno istakao njenu besprekornu figuru.

Mnogi su komentarisali da nikada nije izgledala bolje i da je upravo ovim pojavljivanjem poslala jasnu poruku – da je jača nego ikad i da joj niko ne može poljuljati samopouzdanje.

Stanija se na događaju smešila, pozirala fotografima i zračila pozitivnom energijom, ne osvrćući se na dramu koja je poslednjih dana tresla estrada.

Očajna zbog raskida

Podsetimo, Stanija Dobrojević se rasplakala zbog bivšeg dečka Asmina Durdžića i priznala da je razočarana njegovim ponašanjem u Zadruzi 9 Eliti, ali i otkrila da uskoro odlazi u Majami.

- Bila sam spremna na najgoru opciju, spremna na sve. Toliko mi se daleko čini, a ima dva meseca i svašta se dešavalo. Možda je ta naša veza od starta bila osuđena na propast jer smo imali mesec dana lepog, a sa njemin ulaskom je krenuo pakao. Bilo je teško preživeti, ali je sve obećavalo. Izgleda da je to meni trebalo da bude nova velika lakcija i ja se nosim sa tim, ja to prihvatam. To su udarci, bude mi teško na momente. Njoj sam se obratila i rekla da je došao ko slobodan momak i nisam ni slutila da je neko postojao, ona nije shvatila i ja nemam šta da budem na ženskoj strani. Meni ne treba pranje, ja ponosno nosim svoje etikete. Bila je isto kao i ja žrtva njegovoh laži, ne može da shvati da je neko izigran -rekla je Stanija Dobrojević u Premijeri vikend specijalu.

- Mislim da je krenuo svako svojim putem. On se igra i ne zna kad je iskren, a kad nije ispalo je da je stavio tačku, a onda kaže da je mene tako zaštitio. Na znam kako to da objasnim, on je sa mnom bio druga osoba. On je sa mnom trenirao i nije držao cigaretu, ne znam koji je pravi, onaj koji je bio sa mnom u četiri zida ili onaj tamo. Pored mene je bio drugi tip. Nemam ja godina za bacanje, meni je vreme za porodicu, ali sve su to lekcije u životu -rekla je Stanija.