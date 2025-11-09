Slušaj vest

Halid Muslimović, koji priprema koncert u Sava centru 12. novembra, nedavno je promovisao svoju knjigu "Mene je učilo vreme", u kojoj je otkrio kako je nastao "Plavi čuperak".

Frizerka Madiha sve smislila

- Postoji nekoliko priča o tome, ipak red je da ja kažem šta je prava istina o tom modnom detalju. Naime, po mom dolasku u Sarajevo Amela Zuković mi je preporučila dobrog frizera, i to je bila izvesna Mediha, prezimena se ne sećam, i ona je postala moj frizer. Jednom prilikom kad me je šišala, predložila je da mi izvuče dva-tri pramenčića. Tada je bojenje kose već postajalo popularno, ali su se uglavnom farbale žene, za muškarce to nije bilo baš svojstveno. Ali pošto ovo nije bilo farbanje kose nego njen pokušaj nekog eksperimentisanja, a kako sam imao u nju veliko poverenje, pristao sam, razmišljajući ako ne bude dobro uvek se taj pramen može ukloniti - otkrio je pevač, koji se potom slikao za omot za album.

- Ona je te pramenove napravila, ali onako više stidljivo, jer smo oboje strepeli kako će to da bude prihvaćeno od publike. U to vreme sam snimao album "Stoj jarane" i za omot ploče se fotografišem sa tim malim pramenčićima. To je bilo posebno naglašeno, ali su me posle toga počeli zvati „Plavi čuperak“. Kasnije sam se morao posvetiti tom plavom čuperku i godinama ga gajiti i održavati, jer je to nekako bio moj zaštitni znak. A moram naglasiti da su mnogi ljudi mislili da ja imam urođeni plavi čuperak - napisao je u knjizi Muslimović, i otkrio da su mnogi pokušali da ga imitiraju.

Modni trend

- Taj čuperak je posle postao modni trend i na svojim nastupima sam sretao mnogo ljudi koji su nosili plavi čuperak. Zanimljivo je da je današnji cenjeni političar i moj dobar prijatelj Rasim Ljajić lično meni pričao da je i on zbog mene i tog modnog trenda koji sam lansirao nosio plavi čuperak u to vreme, a poznati televizijski voditelj Zoran Pejić Peja je pokušao napraviti sebi čuperak sa bronzom, pa mu je kosa izgorela.