Slušaj vest

Filip Fifi Janevski je prvi na našoj sceni stao u štiklama i izazvao pravu pometnju, otvoreno govoreći o svojoj trans identitetu. Nakon učešća u popularnom takmičenju "X Faktor", Fifi je započeo hrabru tranziciju i odlučio da živi život u telu u kojem se stvarno oseća.

Danas, pod imenom Gija, živi u Švedskoj i ponosno pokazuje svoj novi izgled. Od detinjstva je osećala da je rođena u pogrešnom telu, volela je šminku i žensku garderobu, a sada je prošla kompletnu promenu pola, uključujući dugu kosu i silikonske grudi.

Gia Janevska Foto: Preent Screen

Na društvenim mrežama Gija ne krije svoj stil i senzualnost, često objavljuje fotografije ističući svoj dekolte, a njena promena i hrabrost inspirišu mnoge širom regiona. Njena priča je dokaz da je biti svoj najvažnija hrabrost.

Gija je otvoreno govorila o svojoj hormonskoj terapiji i silikonima u grudima, navodeći da je bila baš mala kada je postala svesna toga da je ona žena rođena u telu muškarca.

– Otkako sam se rodila, znala sam da sam devojčica. Nikada se nisam čak ni ponašala kao muškarac. Pošto imam muški polni organ, to je jedino što me ne čini pravom ženom. Sa pet godina postala sam svesna „problema” jer sam tad provalila da nešto sa mnom nije u redu. Htela sam da se šminkam, da se oblačim kao princeza, a to mi roditelji nisu dozvoljavali i tada sam shvatila da sam rođena u pogrešnom telu – otkrila je ona svojevremeno.

Evo kako danas izgleda Fifi

Podsetimo, Fifi, koja je rođena kao Filip Janevski, osim izvanrednim vokalom i specifičnim izgledom pažnju medija i publike privukla je i time što je priznala da je transrodna osoba. Ona danas izgleda ovako.

Fifi danas izgleda dosta drugačije, budući da ima dužu kosu i deluje ženstvenije.

"Ljudi nisu obraćali pažnju na to koliko dobro pevam, već su samo komentarisali to što sam transrodna osoba. Sva sreća, ima ljudi koje ne zanima kakva je moja orijentacija i zato volim svoje fanove i one koji me poštuju", kaže Fifi.

1/4 Vidi galeriju Evo kako danas izgleda Fifi Foto: Preent Screen, Preent

"Otkako sam se rodila, znala sam da sam devojčica. Nikada se nisam čak ni ponašala kao muškarac. Pošto imam muški organ, to je jedino što me ne čini pravom ženom. Sa pet godina postala sam svesna "problema" jer sam tad provalila da nešto sa mnom nije u redu. Htela sam da se šminkam, da se oblačim kao princeza, a to mi roditelji nisu dozvoljavali i tada sam shvatila da sam rođena u pogrešnom telu ", otkrila nam je Fifi.