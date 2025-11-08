MILAN DINČIĆ DINČA PROSLAVLJA KRSNU SLAVU: Na Mitrovdan poranio u crkvu, pričestio se, prelomio slavski kolač, a u domu postavljena trpeza (FOTO)
Pevač Milan Dinčić Dinča obeležava danas krsnu slavu Svetog Dimitrija - Mitrovdan. Kao i svake godine, slavljenički dan započeo je u crkvi, gde je prisustvovao liturgiji, osveštao slavski kolač i pričestio se.
Sa sobom je poneo slavski kolač, žito i vino, a sve je fotografijama podelio na društvenim mrežama uz poruku upućenu svima koji slave.
– Svima koji danas slave Svetog Dimitrija – neka je srećna slava i mir u domu – napisao je Dinča.
Dok je pevač prisustvovao bogosluženju, u njihovom porodičnom domu supruga Jelena pripremala je slavsku trpezu. Sto je bio pažljivo dekorisan u nežnim roze i ljubičastim tonovima, sa diskretnim zlatnim detaljima na salvetama, dok je u sredini stajao aranžman svežeg cveća.
Na trpezi su se već našla tradicionalna jela, predjelo i žito, spremno da dočeka prve goste.
– Neka nas Sveti Dimitrije podseti da činimo dobro i delujemo srcem. Srećna slava svima koji danas obeležavaju – poručila je Jelena.
U domu Dinčića, kao i u mnogim srpskim porodicama, Mitrovdan se dočekuje sa zahvalnošću, molitvom i toplinom.