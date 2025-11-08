Slušaj vest

Pevač Milan Dinčić Dinča obeležava danas krsnu slavu Svetog Dimitrija - Mitrovdan. Kao i svake godine, slavljenički dan započeo je u crkvi, gde je prisustvovao liturgiji, osveštao slavski kolač i pričestio se.

Sa sobom je poneo slavski kolač, žito i vino, a sve je fotografijama podelio na društvenim mrežama uz poruku upućenu svima koji slave.

– Svima koji danas slave Svetog Dimitrija – neka je srećna slava i mir u domu – napisao je Dinča.

Dok je pevač prisustvovao bogosluženju, u njihovom porodičnom domu supruga Jelena pripremala je slavsku trpezu. Sto je bio pažljivo dekorisan u nežnim roze i ljubičastim tonovima, sa diskretnim zlatnim detaljima na salvetama, dok je u sredini stajao aranžman svežeg cveća.

Na trpezi su se već našla tradicionalna jela, predjelo i žito, spremno da dočeka prve goste.

– Neka nas Sveti Dimitrije podseti da činimo dobro i delujemo srcem. Srećna slava svima koji danas obeležavaju – poručila je Jelena.