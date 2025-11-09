Slušaj vest

Influenserka Ela Dvornik na Instagramu je objavila video u kom je prikazala kako izgleda njen svakodnevni život – od vežbanja u teretani i rada na laptopu, do vožnje automobila i čišćenja lica. Posebnu pažnju privukao je kadar iz spavaće sobe, na kom se drži za ruku sa dečkom čiji identitet i dalje krije od javnosti. Takođe, otkrila je da je pronašla zadovoljstvo u sporijem i mirnijem načinu života.

„Neko mi je jednom rekao da izgleda kao da mi je dosadno i da ne znam šta bih sama sa sobom. I baš bih volela da sa vama porazgovaram o toj temi. Ja sam osoba sa jako niskim nivoom dopamina. Ceo život sam radila sve i svašta samo da bih dobila malo zadovoljstva u svakodnevici. Moj život je bio ispunjen akcijama, i dobrim i lošim. Stekla sam i loše navike, bilo je i autodestruktivnosti, ali bilo je i dobrih stvari – upornosti, tvrdoglavosti i neutažive žeđi za znanjem, informacijama i pomeranjem granica”, započela je.

Ela Dvornik se drži za ruku sa novim dečkom Foto: Printscreen/Instagram

„Danas živimo u svetu u kom su ljudi zavisni od dopamina! Nikome više ne drži pažnju video duži od minut. Svi žele da sve informacije dobiju u naslovu. Nikome se ne čita, ne razmišlja, ne gleda – svi žive brzo i jure nešto nedostižno, zaboravljajući da zaista žive. Ljudi… ovako izgleda mir. Godinama sam samo radila, u kući sam imala ceo tim ljudi svakog dana – frizirali su me, šminkali, snimali, fotografisali, izmišljali toplu vodu. Bila sam umorna, nesrećna i iscrpljena od ideja i inspiracije. Nešto što sam počela iz zabave postalo mi je teret. Pre ili kasnije mora doći trenutak kada čovek mora da uspori – ili će se razboleti”, dodala je.

„Ja sam se ‘razbolela’… duhom, i nisam imala izbora nego da stanem i pogledam u sebe. Nema smisla juriti nešto što te ne čini srećnim. Mislila sam godinama da su to neke stvari, ali kad sam ih dobila – opet nisam bila srećna. Kad mi neko napiše ‘pre ti je bilo bolje’, oni se uvek pozivaju na stan od 250 kvadrata, automobile i dizajnersku odeću. To nije ‘bolje’. To može reći samo neko ko to nikada nije imao, pa misli da bi mu život bio lakši tako. Ako ste nesrećni, biće vam još gore – jer morate da radite još više da sve to održite. Na kraju samo radite, a ne uživate u onome što imate, već vam sve postaje teret”, napisala je.