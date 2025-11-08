Slušaj vest

Pevačica Slađa Delibašić se nakon razvoda od Đoleta Đoganija posvetila privatnom biznisu, te je u jednoj od tri kuće koje poseduje, otvorila vrtić i otišla u podstanare.

Naime, pevačica je odlučila da otvori vrtić u svojoj kući kako bi zaradila što više novca, te je otišla u podstanare, dok je druge dve podelila ćerkama. Od vrtića, kako je Kurir ranije pisao, godišnje zaradi 160.000 €, što je mesečno oko 13.000 evra.

Slađa je odlučila da jednu kuću prepiše na svoju prvu ćerku Silviju, a drugu kuću na svoju drugu ćerku Marinelu, a od treće kuće, koja je najveća, napravila je vrtić u kom radi.

- I dalje sam podstanar, ne živim ovde, u ovoj zgradi je jedna ćerka, a u drugoj je druga. Sukob je generacija i onda mi je bolje da imam svoj mir. Sada plaćam stan 600 evra mesečno, cene su mnogo skočile, rekla je jednom prilikom za Novu.

Radi u kafiću kao konobarica

Pevačica je nedavno počela da radi kao konobarica u kafiću svoje mlađe ćerke Marinele.

- Jao, sad sam sela ako mi verujete. Posla ima koliko hoćete. Radim, zašto da ne! To je lokal moje ćerke i vrlo rado joj pomažem. Radim ovde do jedan po podne, a onda odlazim u vrtić i tamo nastavljam s poslom. Ljudi su u početku bili u neverici, pa su se čudili i pitali me da li sam ja Slađa Đogani. Ja im prvo kažem da nisam, ali s obzirom na to da komuniciram s njima, glas me oda, pa ne mogu dugo da ih lažem. Evo pozivam vas da dođete da vas uslužim i spremim vam kafu - rekla Slađa Delibašić.