Slušaj vest

Danilo Ikodinović iza sebe ima tri braka, a iz prvog sa Anjom je dobio ćerku Andreu koju javnost slabo poznaje. Sa Natašom Bekvalac dobio je Hanu i njegova mlađa naslednica je dosta prisutna u javnom životu.

Danilo Ikodinović se je sada po prvi put progovorio o ćerkama, a onda je otkrio i kakav je otac i da li je strog kada su njihovi zahtevi u pitanju.

1/5 Vidi galeriju Hana Ikodinović Foto: Printscreen/Instagram, Printscrean

- Hana je otišla u Madrid da studira, a Andrea Ikodinović ima 24 godine, u Beogradu je, živi svoj život, ima posao i kao i svaka mlada osoba uvek je nešto nezadovoljna. Ali živa je, zdrava i prava i Hana je isto živa zdrava i prava i to mi je najvažnije. Sve dugo ćemo da stvorimo, rešimo pomognemo. Veoma sam zadovoljan svojom decom, volim ih, a nadam se i one mene i tu sam za njih šta god, do neke granica. Često sam ih puštao da pređu granice, nisam trebao, ali tu sam, tata je uvek tu.

Starija ćerka Danila Ikodinovića već je ostvarena, samostalna osoba, koja ima svoj posao, a slobodno vreme provodi sa tatom, kada se uklope u svojim planovima.

1/5 Vidi galeriju Andrea Ikodinović Foto: Printscreen/TikTok

- Izlišno je reći da bih dao život za njih, ali kad počnu sa svojim projektima, posebno ova mala, jako me nervira. Ali to je uloga ćerki da nerviraju očeve. Jako ih volim, do sad nismo putovali zajedno, ali bih voleo. Sa starijom nisam jer kad je počela da radi pre par godina, nismo mogli da se organizujemo, radi dete. Sad je odmor iskoristila, došla je kod mene u Italiju.

Danilo nije krio i koliko mu je teško što njegove ćerke nisu odrasle uz oca.

- Teško je, ti čim sa svojom decom ne ležeš i ne ustaješ svako jutro to je teško. Teško je sa strane da ne utičeš na njihovo odrastanje, ali ja sam vrlo malo živeo sa majkom Andreinom, vrlo malo sam živeo sa Haninom majkom. Tako se namestilo, bitno je da su deca sad kad su odrasla shvatila da im otac želi sve najbolje i da im je podrška u svemu - rekao je bivši vaterpolista za Novu.

Inače, Andrea je aktivna na TikToku, a mnogi komentarišu i kako ona i Hana baš liče.

O razvodu od Maje Ognjenović

Danilo Ikodinović se i treći put razveo, sada od odbojkašice Maje Ognjenović. Na pitanje voditeljke o razvodu, on je počeo da se smeje.

Foto: Dado Đilas

- Izvini što se smejem, jesam da, posle dugo vremena smo se Maja i ja razišli. U miru smo se razišli, jednostavno nije išlo. Dok je bilo lepo, bilo je lepo, išlo je trajalo je, bilo je sve kako treba, kad je krenulo da ne bude lepo, mi smo se potrudili, trudili, trudili da to ispravimo, nismo uspeli da ispravimo. Kao ljudi smo se razišli, za razliku od nekih prethodnih puta. Prijateljski smo se razišli, nema nikakve zle krvi, nema lošeg ukusa u ustima. Doneli smo zrelu odluku da svako nastavi svojim putem jer je život pred nama i imamo još dosta toga da damo životu i život nama da da, tako da nema potrebe da to bude, a da nam nije lepo, rekao je Dača.