Pevačica Katarina Kaća Živković posle mnogo godina prvi put je priznala da je bila zaljubljena u kolegu, a onda se dotakla Milana Stankovića i priznala da joj nedostaje.

Naime, Katarina Živković se proslavila u "Zvezdama Granda", baš kao i njen kolega Milan Stanković koji se povukao sa estrade.

- Čoveka uopšte nema, a pesme su mu hitovi. Mnogo mi nedostaje, bio je stvarno poseban i bilo bi sjajno kada bi se vratio. Kada bi se vratio sa nekom pesmom napravio bi haos, pogotovo jer su sve devojčice ludele za njim - rekla je Katarina Živković.

Inače, Katarina je priznala da je na početku karijere bila zaljubljena u kolegu. Ipak, njegov identitet nije htela da otkriva.

- Na početku karijere imala sam simpatije prema jednom muškarcu iz javnog sveta, ali sam se toliko odvratno ponašala prema njemu i ignorisala sam ga. Moje ponašanje prema njemu je bilo ponašanje osobe koja prezire, a zapravo je to bio neki odbrambeni mehanizam. Sreća pa me je to pustilo brzo - rekla je Živkovićeva u podkastu "Bunker".

Kija: "Katarina nije sa oženjenim"

Podsetimo, Kristina Kija Kockar prvi put je govorila o prekidu prijateljstva sa pevačicom Katarinom Živković.

- Katarinu mnogo poštujem i to je bila jedina drugarica s javne scene koja me je mnogo povredila i ne bi joj išlo u prilog da bilo šta pričam o njoj. Uvredila je celu moju porodicu i prijatelje. Oni su bili manje zatečeni, zavisi kako ko, od mene, a onda kad su se kockice sklopile, shvatila sam da treba da ostane kako je i hvala joj - rekla je Kija.

Katarina izabranika sa kojim je dobila sina ne želi javno da eksponira, a mnogi su komentarisali da je u pitanju oženjen čovek.

- Moram i to da prokomentarišem pošto vidim da se na mrežama piše da je on oženjen i da ga zato krije. Ne, ne, ne. Nije oženjen niti bilo šta, tako da prestanite da komentarišete te gluposti. Taj čovek je divan. To bih učinila kao nekadašnja velika drugarica. Non-stop čitam o tome, muka mi je, dođe mi da komentarišem, ali sada imam priliku da kažem javno. Ne, ne i ne, prestanite više da je dirate oko toga. Želim joj svu sreću i za dete sam poslala poklon - rekla je Kija i otkrila kako bi reagovala da sretne bivšu drugaricu.