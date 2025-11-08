Slušaj vest

Rada Manojlović je nekoliko puta isticala da joj je neostvarena želja da se ostvari u ulozi majke, a sada kaže da se boji kakva bi ona bila kao roditelj i da ima mnogo pitanja u sebi kada se potegne ova tema.

Rada Manojlović tvrdi da joj se sada probudila jaka želja da postane majka, ali i da ima kočnice koje je "ošamare" kada pomisli na isto.

- Sad mi se rodila ta ideja inače ja nisam majčinski tip. Možda zato što sam imala tu situaciju u porodici pa sam ja vukla sve na svojim leđima kao da sam imala dete. Brinula sam o sestri Mariji, njenom školovanju fakultetu, finansirala je. Sad mi se rodila želja, samo da nije kasno, ipak imam 40, nisam u cvetu mladosti - rekla je Rada.

Rada Manojlović ne skida osmeh sa lica Foto: Damir Dervisagić

Kako je dodala, veruje da će se desiti da i ona dobije dete, ali ne zna koliko je spremna uopšte da ga podiže i brine o njemu.

- Volela bih da se ostvarim kao majka, ali se pitam kakva bih ja to majka bila. Često se to pitam jer ne znam da li me je ovaj posao potrošio, iscrpeo, da li imam živaca, da li sam navikla mnogo da spavam... Morala bih svoju rutinu skroz da menjam, ne znam - rekla je ona za Hype.

Kurir.rs/Hypetv

Ne propustiteStarsUHVATILI SMO RADU IZA KULISA GRADSKOG DOGAĐAJA! Evo šta je Manojlovićeva radila misleći da je ne snimaju kamere: Hoću da to bude u punom sjaju!
Gorki List
StarsSKORO DVE DECENIJE ŽIVELA KAO PODSTANAR, A SAD KUPILA STAN OD 250.000 EVRA: Komšije progovorile o Radi Manojlović
nemanja nikolic.jpg
StarsNAŠLA DEČKA, PA PALA U DEPRESIJU ZBOG VIŠKA KILOGRAMA! Rada Manojlović šokirala: Glava mi je kao pun mesec...
Rada Manojlović
StarsUSNIMILI SMO RADU MANOJLOVIĆ SA NOVIM DEČKOM! Krije ga kao zmija noge, a ne odvajaju ni trena, pogledajte samo ovo (VIDEO)
Gorki List