"PODIZALA SAM SESTRU KAO DA MI JE DETE" Rada Manojlović o majčinstvu: Brinula sam o Mariji, školovala sam je, finansirala, sad ne znam kakav bih roditelj bila!
Rada Manojlović je nekoliko puta isticala da joj je neostvarena želja da se ostvari u ulozi majke, a sada kaže da se boji kakva bi ona bila kao roditelj i da ima mnogo pitanja u sebi kada se potegne ova tema.
Rada Manojlović tvrdi da joj se sada probudila jaka želja da postane majka, ali i da ima kočnice koje je "ošamare" kada pomisli na isto.
- Sad mi se rodila ta ideja inače ja nisam majčinski tip. Možda zato što sam imala tu situaciju u porodici pa sam ja vukla sve na svojim leđima kao da sam imala dete. Brinula sam o sestri Mariji, njenom školovanju fakultetu, finansirala je. Sad mi se rodila želja, samo da nije kasno, ipak imam 40, nisam u cvetu mladosti - rekla je Rada.
Kako je dodala, veruje da će se desiti da i ona dobije dete, ali ne zna koliko je spremna uopšte da ga podiže i brine o njemu.
- Volela bih da se ostvarim kao majka, ali se pitam kakva bih ja to majka bila. Često se to pitam jer ne znam da li me je ovaj posao potrošio, iscrpeo, da li imam živaca, da li sam navikla mnogo da spavam... Morala bih svoju rutinu skroz da menjam, ne znam - rekla je ona za Hype.
Kurir.rs/Hypetv