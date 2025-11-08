Slušaj vest

Rada Manojlović je nekoliko puta isticala da joj je neostvarena želja da se ostvari u ulozi majke, a sada kaže da se boji kakva bi ona bila kao roditelj i da ima mnogo pitanja u sebi kada se potegne ova tema.

Rada Manojlović tvrdi da joj se sada probudila jaka želja da postane majka, ali i da ima kočnice koje je "ošamare" kada pomisli na isto.

- Sad mi se rodila ta ideja inače ja nisam majčinski tip. Možda zato što sam imala tu situaciju u porodici pa sam ja vukla sve na svojim leđima kao da sam imala dete. Brinula sam o sestri Mariji, njenom školovanju fakultetu, finansirala je. Sad mi se rodila želja, samo da nije kasno, ipak imam 40, nisam u cvetu mladosti - rekla je Rada.

Kako je dodala, veruje da će se desiti da i ona dobije dete, ali ne zna koliko je spremna uopšte da ga podiže i brine o njemu.