Jelena Karleuša nije se pojavila na jednom prestoničkom događaju koji je okupio veliki broj poznatih ličnosti, ali je sutradan, u svom stilu, na Iksu napisala da su neke od zvanica iskopirale njene stare stajlinge i da im je ona večita inspiracija.

Foto: Miloš Miletić

Pop zvezda je najpre objavila nekoliko svojih fotografija s prošlogodišnjeg izbora za mis Srbije, kad je imala stajling koji je gotovo identičan crnom kompletu s plaštom, koji je ove godine ponela Nataša Bekvalac.

U pitanju je minimalistička, ali izuzetno efektna kombinacija, u kojoj dominiraju dekolte i raskošan šlep koji celom izgledu daje dozu glamura.

Foto: Damir Dervisagić

- Svaka kopija bi da bude ko original - napisala je Karleuša stihove Natašine pesme uz svoje fotografije.

Ubrzo potom, Jelena je imala komentar i na stajlinge Stanije Dobrojević i Zorane Jovanović, poznatije kao Zorannah.

- Ponosna sam što je organizator svim zvanicama zadao dres kod "Jelena Karleuša" i što je većina bila na visini zadatka. Žao mi je što nisam mogla da dođem, ali evo, kao da jesam, u srcu svih prisutnih! Volim vas - napisala je pop zvezda.

Inače, na pomenutom događaju, jedno od pitanja upućeno Bekvalčevoj bilo je i da prokomentariše Jeleninu izjavu da je pesma "Mama" bila prvo ponuđena njoj.

Foto: Printscreen

- Ne bih se bavila time, to je pitanje za Nadicu (tekstopisca, prim. aut.) Mislim da sve što je tvoje - dođe ti, a sve što nije tvoje - nije tvoje, i to je sve - rekla je Nataša odrečnim tonom, zbog čega su mnogi pomislili da se Karleuša i naljutila, pa je imala takve komentare na Iksu na njen račun.

1/6 Vidi galeriju Pevačica Nataša Bekvalac zasijala je na prestižnom gala događaju koji je okupio krem domaće estrade. Lepa Novosađanka izmamila je uzdahe pojavivši se u elegantnoj crnoj kombinaciji Foto: Damir Dervisagić

Sve dosad JK je imala lepe reči za Bekvalčevu.

- Kad sam upoznala Nadicu, to me je baš potreslo. Mi smo se nedavno videle na jednom lepom privatnom sastanku u vezi sa zajedničkom saradnjom. Rekla mi je da je pesmu "Mama" napisala za Divnu i mene još pre tri godine. Na kraju je završila kod Bekvalčeve, jer se ja nisam javljala. Prosto, nije mogla da dođe do mene. Pisala mi je, a ja nisam videla. Rekla mi je da Nataša to zna i da joj je rekla. Drago mi je što je ta pesma kod nje, Nataša je to fantastično odradila. Ona ima divan odnos sa svojom majkom. Jako lepa pesma i čestitam Nataši na novom albumu i želim joj svu sreću u karijeri - rekla je Jelena nedavno za Kurir.

Pored Nataše, Jelena je na Iksu direktno potkačila i Teu Tairović, i to reagujući na snimak s jednog njenog nastupa, na kome se čuje kako ona uživo peva pesmu "Pec".

Foto: Nenad Kostić, Petar Aleksić

Na komentar jednog njenog pratioca da je "bogami, posle Jecike, najbolja žuraja kod Tee", JK mu je odgovorila:

- Ja ne znam ko ovo može da sluša, kome je ovo na bilo koji način prihvatljivo, a da je pri čistoj svesti... Bukvalno zvuči kao iz pakla, i to gluvog pakla - napisala je Karleuša.



Jelena je dosad više puta komentarisala Teu i njeno pevanje, a nedavno se dotakla i njenog stajlinga.

- Tea Tairović je neosporno onako dobra, trusna, rasna, mesnata ribetina. I u tom leopardu deluje kao mesnati leopard. Ona je originalna i njeni autfiti su deo njenog kompletnog imidža koji mora da bude sirov. Ona ima katastrofalan ukus, odnosno, nema ukusa. Ona se oseća dobro kad je meso koje trese i ona zapravo samo tako treba da se oblači. Da se oblači kao ja, izgubila bi od te sirovosti, od tog sirovog seksepila i ona ne treba da bude ništa drugo od ovoga što jeste. Kao takva je originalna i neka tako gura - rekla je pevačica u emisiji "Bunker".

1/7 Vidi galeriju Jelena Karleuša sva u roze boji Foto: Privatna arhiva

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa svim akterima priče i dobijemo komentar, ali smo do zaključenja broja ostali uskraćeni za njihove odgovore.

Kurir.rs

