JK ŽESTOKO OPLELA PO DŽET-SETU, ISPROZIVALA IH KAO NIKAD: Udarila na Bekvalčevu, Staniju, Zorannah, napala ih u komentarima: DRES-KOD JELENA KARLEUŠA
Jelena Karleuša nije se pojavila na jednom prestoničkom događaju koji je okupio veliki broj poznatih ličnosti, ali je sutradan, u svom stilu, na Iksu napisala da su neke od zvanica iskopirale njene stare stajlinge i da im je ona večita inspiracija.
Pop zvezda je najpre objavila nekoliko svojih fotografija s prošlogodišnjeg izbora za mis Srbije, kad je imala stajling koji je gotovo identičan crnom kompletu s plaštom, koji je ove godine ponela Nataša Bekvalac.
U pitanju je minimalistička, ali izuzetno efektna kombinacija, u kojoj dominiraju dekolte i raskošan šlep koji celom izgledu daje dozu glamura.
- Svaka kopija bi da bude ko original - napisala je Karleuša stihove Natašine pesme uz svoje fotografije.
Ubrzo potom, Jelena je imala komentar i na stajlinge Stanije Dobrojević i Zorane Jovanović, poznatije kao Zorannah.
- Ponosna sam što je organizator svim zvanicama zadao dres kod "Jelena Karleuša" i što je većina bila na visini zadatka. Žao mi je što nisam mogla da dođem, ali evo, kao da jesam, u srcu svih prisutnih! Volim vas - napisala je pop zvezda.
Inače, na pomenutom događaju, jedno od pitanja upućeno Bekvalčevoj bilo je i da prokomentariše Jeleninu izjavu da je pesma "Mama" bila prvo ponuđena njoj.
- Ne bih se bavila time, to je pitanje za Nadicu (tekstopisca, prim. aut.) Mislim da sve što je tvoje - dođe ti, a sve što nije tvoje - nije tvoje, i to je sve - rekla je Nataša odrečnim tonom, zbog čega su mnogi pomislili da se Karleuša i naljutila, pa je imala takve komentare na Iksu na njen račun.
Sve dosad JK je imala lepe reči za Bekvalčevu.
- Kad sam upoznala Nadicu, to me je baš potreslo. Mi smo se nedavno videle na jednom lepom privatnom sastanku u vezi sa zajedničkom saradnjom. Rekla mi je da je pesmu "Mama" napisala za Divnu i mene još pre tri godine. Na kraju je završila kod Bekvalčeve, jer se ja nisam javljala. Prosto, nije mogla da dođe do mene. Pisala mi je, a ja nisam videla. Rekla mi je da Nataša to zna i da joj je rekla. Drago mi je što je ta pesma kod nje, Nataša je to fantastično odradila. Ona ima divan odnos sa svojom majkom. Jako lepa pesma i čestitam Nataši na novom albumu i želim joj svu sreću u karijeri - rekla je Jelena nedavno za Kurir.
Pored Nataše, Jelena je na Iksu direktno potkačila i Teu Tairović, i to reagujući na snimak s jednog njenog nastupa, na kome se čuje kako ona uživo peva pesmu "Pec".
Na komentar jednog njenog pratioca da je "bogami, posle Jecike, najbolja žuraja kod Tee", JK mu je odgovorila:
- Ja ne znam ko ovo može da sluša, kome je ovo na bilo koji način prihvatljivo, a da je pri čistoj svesti... Bukvalno zvuči kao iz pakla, i to gluvog pakla - napisala je Karleuša.
Jelena je dosad više puta komentarisala Teu i njeno pevanje, a nedavno se dotakla i njenog stajlinga.
- Tea Tairović je neosporno onako dobra, trusna, rasna, mesnata ribetina. I u tom leopardu deluje kao mesnati leopard. Ona je originalna i njeni autfiti su deo njenog kompletnog imidža koji mora da bude sirov. Ona ima katastrofalan ukus, odnosno, nema ukusa. Ona se oseća dobro kad je meso koje trese i ona zapravo samo tako treba da se oblači. Da se oblači kao ja, izgubila bi od te sirovosti, od tog sirovog seksepila i ona ne treba da bude ništa drugo od ovoga što jeste. Kao takva je originalna i neka tako gura - rekla je pevačica u emisiji "Bunker".
Pokušali smo da stupimo u kontakt sa svim akterima priče i dobijemo komentar, ali smo do zaključenja broja ostali uskraćeni za njihove odgovore.
Kurir.rs
