Pevač Đorđe David u braku je sa 18 godina mlađom Anom, a kako je nekoliko puta navodio njih dvoje žive u odvojenim stanovima. Takođe, sa njom ima i ćerku Stašu koja živi sa mamom.

Đorđe David sada je otvoreno govorio o tome kako je zamišljao život i šta je za njega savršenstvo.

- Nisam imao tu sreću da naletim na ženu koja je lepa, bogata i uspešna. Ja bih cele nedelje prao, peglao i kuvao samo da me pusti petkom i subotom da odradim neku svirku i odmah bih se vratio nazad. To bi za mene bio idealan život - rekao je bez ustezanja Đorđe David u Magazin In.

Đorđe David i Ana  Foto: Printscreen/Paparaco lov

Đorđe: "Nisam oženio Anu, taj papir postaje opterećenje kasnije"

Đorđe David je nekoliko puta govorio o tome zašto on i porodica žive na različiti adresama.

"Ne živim sa porodicom, ja sam u jednom stanu, a Ana je sa detetom u drugom. Sa nama je sve u redu, suprugu volim najviše na svetu, ali zbog određenih životnih okolnosti, trenutno smo razdvojeni, dok ne rešim stambeno pitanje", otkrio je Đorđe David u jednom intervjuu.

Pevač je od nje stariji gotovo dve decenije, a otvoreno je pričao koliko voli svoju izabranicu.

- Dala mi je svoju mladost, a nadam se da će mi dati i najbolje godine u nekom budućem periodu, meni starcu koji je stariji od nje 18 godina - rekao je David koji se osvrnuo na mnogobrojne razvode i raskide koji su se desili u proteklom periodu.

- Upravo to što nismo potpisali papir. Mislim da u 21. veku je taj papir forma koja postaje opterećenje i koja je prevaziđena. Ne mogu ljudi potpisivanjem jednog papira da garantuju vernost, poverenje i istrajnost. Znam toliko primera divnih veza i ljubavi, gde su se ljudi voleli najstrašnije, ali onog trenutka kada potpišu papir ta priča kreće nizbrdo - rekao je Đorđe David. 

kurir.rs/Blic

