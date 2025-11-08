Slušaj vest

Romana Panić oduvek je govorila da ona nije tabloidna ličnost, već da su mediji mislili da jeste. Pisalo se dosta o skandalima koji su navodno izbijali između nje i bivšeg partnera Fotosa Pitađisa. Sada je pevačica otkrila kako ju je Grk prevario dok je trajala promocija njenih pesama u Beogradu.

„Fotos me je upoznao sa jednim grčkim kompozitorom, čovek je seo i napisao kompoziciju za mene. Poslali smo Marini Tucaković i ona napiše tekst ‘Još te koštam’. Organizujem promociju u Beogradu u diskoteci, pije se šampanjac, tu je cela estrada, ma ludilo. Tu noć sam na vrhu, sutra se sve srušilo, čovek je nestao„, rekla je Romana.

„Izveli su ga u grad i on se valjda zagledao u neku curu… Onda kreće ta priča da me je prevario, dobio dete, pa jeste ili nije. Posle slede naslovi Romana oprostila prevaru, pa opet u krug i tako godinama. I tada mi se kao i mnogo puta kasnije desilo, da me nakon velikog uspeha već sutradan dočeka nož u leđa“, ispričala je Panićeva u podkastu „Zmajcast“.

Romana o svojoj najvećoj ljubavi

Inače, ranije je Romana otkrila kako je raskinula sa Pitađisom.

„Samo što sam stigla iz Atine, zazvonio mi je telefon. On me zove i kaže da svima ispričam kako mi više nismo zajedno. Ja ga pitam o čemu se radi, a on mi kaže kako je među nama sve u redu, ali niko ne sme da zna da smo zajedno. Navodno, zbog računa, Interpola… Nismo se onda videli mesec dana, ali smo posle tih mesec dana opet bili zajedno…“, ispričala je pevačica.

