Sofija Šašić otkrila je da će večno biti zahvalna pevačici Milici Pavlović jer joj je mnogo pomogla na početku karijere.

Naime, Sofija je na pitanje da li je Milica Pavlović pre nekoliko godina na Lukasovu molbu snimila kampanju za njen modni brend i da je to uradila potpuno besplatno, istakla da je to istina i da joj to nikada neće zaboraviti.

Sofija Šašić u Monte Karlu Foto: Printscreen/Instagram

- To je bilo na prijateljskoj osnovi i zauvek sam joj zahvalna na tome. Prva... Jedna među prvima je koja je snimila, i to ozbiljnu kampanju za moj brend. To je stvarno bilo predivno, nikada joj to neću zaboraviti, stvarno - priznala je Sofija.

- Puno mi je značila njena podrška. U toj prvoj kampanji su bili ona, Devito i Nikolija i to je stvarno bilo predivno i jedan ozbiljan zalogaj za mene - zaključila je.

"Prvi put čujem da su Sonja i Lukas u ratu"

Podsetimo, Sofija se sinoć pojavila na koncertu Emine Jahović u Sava Centru, te je tom prilikom prokomentarisala odnos njene majke Sonje Vuksanović i Ace Lukasa.

- Nisam ispratila, ne znam da se dešava ikakav rat. Ja prvi put čujem da su u ratu, to je očigledno medijski rat. Ja ništa ne čitam, meni ljudi šalju. Jedna drugarica meni sve prosleđuje, mene ništa ne dotiče, ja sam oguglala na to, na loše komentare - rekla nam je.

