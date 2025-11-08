Slušaj vest

Mnogi najpoznatiji izvođači nastupaju pod umetničkim imenima, dok su njihova prava imena često potpuno neprepoznatljiva i malo ko ih zna, iako su godinama prisutni u javnosti.

Mnoga od njih su toliko poznata da je gotovo nemoguće zamisliti da su nekada nosila drugačija imena.

Dok su neke estradne zvezde promenile ime samo radi lakšeg prepoznavanja u javnosti, druge su to učinile i zvanično, menjajući ga u ličnim dokumentima, te se to karakteriše kao promena identiteta.

Među njima je jedna od najpopularnijih pevačica na Balkanu, Lepa Brena, rođena kao Fahreta Jahić, kasnije Živojinović, koja je postala prava muzička ikona regiona.

Slična sudbina je i Dari Bubamari, koja je zapravo Radojka Adžić, dok se Ana Bekuta "krije" iza imena Gordana Nadežda Polić.

Neki izvođači su jednostavno skratili svoja imena za scenu - tako se Milojko Kitić predstavlja kao Mile Kitić, a Edin Dervišhalidović je odlučio da zadrži ime svoje grupe "Merlin" koju je osnovao osamdesetih, te je solo karijeru nastavio kao Dino Merlin.

Zanimljivo je i da je Mina Kostić promenila ime i prezime sa 19 godina, njeno pravo ime je Minira Jašari. Tina Ivanović, koja je u početku karijere nastupala kao Lepa Rada, zapravo se zove Radmila. Popularna Maja Marijana je, kako stoji u dokumentima, Marijana Radovanović.

Nadimci takođe igraju značajnu ulogu - pevač poznat kao Šeki Turković, "Poslednji boem", rođen je kao Šućro. Izvorinka Milošević, poznata izvođačica vlaške muzike, u stvari nosi vlaško ime Funtinjora Funta Lunga, dok je Olja Karleuša u privatnom životu Olgica.

Ovi pevači se drugačije predstavljaju u javnosti:

Nada Topčagić - Senada Topčagić

Baki B3 - Bekrim Đogaj

Gagi Đogani - Gazmen Ðogaj

Đole Đogani - Hamit Đogaj

Mira Kosovka - Mirjana Petričević

Ekstra Nena - Snežana Berić

Dino Dvornik - Miljenko Dvornik

Andrija Ojdanić - Era Ojdanić

Bebi Dol - Dragana Šarić

Ćana - Stanojka Bodiroža

Vanja Mijatović - Ivana Mijatović

Viktorija - Snežana Mišković

