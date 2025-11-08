23 PEVAČA SA NAŠE ESTRADE KORISTE LAŽNA IMENA Neki se samo predstavljaju drugačije, a oni su izvadili i nova dokumenta - Velika tajna iz javnog sveta
Mnogi najpoznatiji izvođači nastupaju pod umetničkim imenima, dok su njihova prava imena često potpuno neprepoznatljiva i malo ko ih zna, iako su godinama prisutni u javnosti.
Mnoga od njih su toliko poznata da je gotovo nemoguće zamisliti da su nekada nosila drugačija imena.
Dok su neke estradne zvezde promenile ime samo radi lakšeg prepoznavanja u javnosti, druge su to učinile i zvanično, menjajući ga u ličnim dokumentima, te se to karakteriše kao promena identiteta.
Među njima je jedna od najpopularnijih pevačica na Balkanu, Lepa Brena, rođena kao Fahreta Jahić, kasnije Živojinović, koja je postala prava muzička ikona regiona.
Slična sudbina je i Dari Bubamari, koja je zapravo Radojka Adžić, dok se Ana Bekuta "krije" iza imena Gordana Nadežda Polić.
Neki izvođači su jednostavno skratili svoja imena za scenu - tako se Milojko Kitić predstavlja kao Mile Kitić, a Edin Dervišhalidović je odlučio da zadrži ime svoje grupe "Merlin" koju je osnovao osamdesetih, te je solo karijeru nastavio kao Dino Merlin.
Zanimljivo je i da je Mina Kostić promenila ime i prezime sa 19 godina, njeno pravo ime je Minira Jašari. Tina Ivanović, koja je u početku karijere nastupala kao Lepa Rada, zapravo se zove Radmila. Popularna Maja Marijana je, kako stoji u dokumentima, Marijana Radovanović.
Nadimci takođe igraju značajnu ulogu - pevač poznat kao Šeki Turković, "Poslednji boem", rođen je kao Šućro. Izvorinka Milošević, poznata izvođačica vlaške muzike, u stvari nosi vlaško ime Funtinjora Funta Lunga, dok je Olja Karleuša u privatnom životu Olgica.
Ovi pevači se drugačije predstavljaju u javnosti:
Nada Topčagić - Senada Topčagić
Baki B3 - Bekrim Đogaj
Gagi Đogani - Gazmen Ðogaj
Đole Đogani - Hamit Đogaj
Mira Kosovka - Mirjana Petričević
Ekstra Nena - Snežana Berić
Dino Dvornik - Miljenko Dvornik
Andrija Ojdanić - Era Ojdanić
Bebi Dol - Dragana Šarić
Ćana - Stanojka Bodiroža
Vanja Mijatović - Ivana Mijatović
Viktorija - Snežana Mišković
Kurir.rs/Telegraf
