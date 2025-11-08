PEVAČICA PETI SAT ZAGLAVLJENA NA GRANIČNOM PRELAZU Oglasila se i otkrila kroz kakvu agoniju prolazi: Nemaju toalete, ovo je užas
Pevačica i bivša rijaliti učesnica, Vesna Rivas otišla je na putovanje i doživela veliku neprijatnost.
Ona se oglasila i otkrila svojim pratiocima na Instagramu kako je zaglavljena na graničnom prelazu, te kako je satima čekala na ulazak u Hrvatsku, na graničnom prelazu Tovarnik–Šid.
Pevačica se uputila ka Italiji, međutim, zbog velike gužve, zaglavljena je na granici više od pet sati.
- Pet sati stojimo na granici, ulasku u Hrvatsku. I verovatno ćemo još toliko jer četiri busa su ispred nas. Svi koji idemo za Italiju. Kažu, na Batrovcima je još gore. Nemaju toaleta nigde na prelazu, užas - poručila je Vesna uz fotografiju sa graničnog prelaza.
Vesna o rijaliti učesnicima "Elite 9"
Nedavno se ona osvrnula na rijaliti učesnike te prokomentarisala situaciju u Beloj kući:
Aktuelna rijaliti priča, čiji su glavni akteri Aneli Ahmić, Asmin Durdžić, Luka Vujović i Nerio Režanji je, kako Vesna ističe teška životna priča i prava slika jedne porodice.
- To je životna priča, tu je sve istina. Teška je priča. Aneli, ona mi dođe kao ona “Baba Sera”. Sedim kod kuće i gledam, tu ti je jedan tepač, drugi, treći ti napravio dete, tu si tu razni tvoji tepači, ovde ti i verenik, ti mrtva hladna sediš, ti si kul, doterana, izoperisana, tigrica. Zamisli ceo svet je gleda, a ona ponosna, diči se, ovaj Asmin priča jednu priču, a ona na sve to se seti da joj je tu sestrić, a on kao pao sa Marsa. Jedna prava slika društva, takve situacije i porodice. Sita je bila iz priče “seven days”. Aneli nema šanse da će pobediti koliko god da je para uložila u ove operacije i izoperisala se, kupila roleks. Ona će Neria dovesti do pobede. Aneli je rekla: “Majka te zaključavala, jer si se drogirao”. On je suviše mali da bi imao para za droge - rekla je Vesna.
Kurir.rs
Vesna Rivas na Kurir televiziji: