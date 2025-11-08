Slušaj vest

Pevačica i bivša rijaliti učesnica, Vesna Rivas otišla je na putovanje i doživela veliku neprijatnost.

Ona se oglasila i otkrila svojim pratiocima na Instagramu kako je zaglavljena na graničnom prelazu, te kako je satima čekala na ulazak u Hrvatsku, na graničnom prelazu Tovarnik–Šid.

Pevačica se uputila ka Italiji, međutim, zbog velike gužve, zaglavljena je na granici više od pet sati.

Vesna Rivas zaglavljena je na granici
Vesna Rivas zaglavljena je na granici Foto: Printscreen Instagram

- Pet sati stojimo na granici, ulasku u Hrvatsku. I verovatno ćemo još toliko jer četiri busa su ispred nas. Svi koji idemo za Italiju. Kažu, na Batrovcima je još gore. Nemaju toaleta nigde na prelazu, užas - poručila je Vesna uz fotografiju sa graničnog prelaza.

Vesna o rijaliti učesnicima "Elite 9"

Nedavno se ona osvrnula na rijaliti učesnike te prokomentarisala situaciju u Beloj kući:

Aktuelna rijaliti priča, čiji su glavni akteri Aneli Ahmić, Asmin Durdžić, Luka Vujović i Nerio Režanji je, kako Vesna ističe teška životna priča i prava slika jedne porodice.

Vesna Rivas nekad i sad Foto: Kurir Televizija, Facebook, Dado Đilas

- To je životna priča, tu je sve istina. Teška je priča. Aneli, ona mi dođe kao ona “Baba Sera”. Sedim kod kuće i gledam, tu ti je jedan tepač, drugi, treći ti napravio dete, tu si tu razni tvoji tepači, ovde ti i verenik, ti mrtva hladna sediš, ti si kul, doterana, izoperisana, tigrica. Zamisli ceo svet je gleda, a ona ponosna, diči se, ovaj Asmin priča jednu priču, a ona na sve to se seti da joj je tu sestrić, a on kao pao sa Marsa. Jedna prava slika društva, takve situacije i porodice. Sita je bila iz priče “seven days”. Aneli nema šanse da će pobediti koliko god da je para uložila u ove operacije i izoperisala se, kupila roleks. Ona će Neria dovesti do pobede. Aneli je rekla: “Majka te zaključavala, jer si se drogirao”. On je suviše mali da bi imao para za droge - rekla je Vesna.

Kurir.rs

