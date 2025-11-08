Vesna o rijaliti učesnicima "Elite 9"

- To je životna priča, tu je sve istina. Teška je priča. Aneli, ona mi dođe kao ona “Baba Sera”. Sedim kod kuće i gledam, tu ti je jedan tepač, drugi, treći ti napravio dete, tu si tu razni tvoji tepači, ovde ti i verenik, ti mrtva hladna sediš, ti si kul, doterana, izoperisana, tigrica. Zamisli ceo svet je gleda, a ona ponosna, diči se, ovaj Asmin priča jednu priču, a ona na sve to se seti da joj je tu sestrić, a on kao pao sa Marsa. Jedna prava slika društva, takve situacije i porodice. Sita je bila iz priče “seven days”. Aneli nema šanse da će pobediti koliko god da je para uložila u ove operacije i izoperisala se, kupila roleks. Ona će Neria dovesti do pobede. Aneli je rekla: “Majka te zaključavala, jer si se drogirao”. On je suviše mali da bi imao para za droge - rekla je Vesna.