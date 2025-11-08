Slušaj vest

Pevačica Jana Todorović danas je objavila svoju novu pesmu „Bože moj“, najiskreniju i najemotivniju numeru u dosadašnjoj karijeri. Pesma je posvećena njenom sestriću Branislavu, koji je tragično preminuo 2021. godine u 33. godini života.

Numera je objavljena na dan njegovog rođendana, kao večni znak ljubavi, sećanja i tuge koja ne prolazi.

Ispod spota koji je danas objavljen na YouTube-u, Jana je napisala:

1/10 Vidi galeriju Jana Todorović Foto: ATA images, Kurir, Printscreen Instagram

„Ova pesma je posvećena mom Banetu, kome bi danas bio rođendan! Neki ljudi nisu više među nama živima, ali će zauvek ostati u našim srcima. Bože, hvala ti za njih! Otišao si iz našeg života… ali nikad nećeš iz naših srca. Volimo te zauvek!“

Ove reči svedoče koliko duboka i lična emocija stoji iza pesme koja ne ostavlja nikoga ravnodušnim.

„Bože moj“ je Janin razgovor sa Bogom, sa osobom koju je volela kao svoje dete, ali i sa svima koji su osetili bol gubitka. Kroz stihove, Jana izražava zahvalnost, veru i nadu da ljubav ne prestaje ni kada nekog izgubimo.