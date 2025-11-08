"IMALA JE 15, BILI SMO U VEZI 6-7 GODINA" Saša Kovačević odgovorio na najintimnija pitanja, evo sa kim je izgubio nevinost!
Pevač Saša Kovačević odgovorao je na pitanja o svojoj najvećoj intimi, pa je u jednoj emisiji pričao o tome kad je izgubio nevinost.
Naime, Saša je pre nekoliko godina gostujući u emisiji "Amidži šou" odlučio da ne preskoči odgovor o tome kad je izgubio nevinost, pa je ispričao kako se sve to desilo.
"Ja sam imao sedamnaest, a devojka petnaest. Sa tom devojkom sam bio kasnije šest ili sedam godina", rekao je on, a onda vidno pocrveneo pred svima.
Oglasila se bivša devojka Saše Kovačevića
Podsetimo, bivša devojka Saše Kovačevića, Jovana Jocić se oglasila nakon što je pevač verio svoju devojku Zoranu.
Vest o veridbi pevača iznenadila je pozitivno sve pošto je izabranicu Zoranu Tasovac verio posle deset godina ljubavi. Par je podelio bajkovite trenutke iz Grčke a pevač je Zoranoi kupio dijamantki prsten koji ju je ostavio bez teksta.
Svi smo to čekali, i prosto i mene je obradovao, Saša je divan čovek i mislim da će njegova buduća supruga biti jako srećna žena, tako da im želim puno sreće u budućem životu i braku i nadam se da će uskoro doći neka bebice, rekla je za Hype TV bivša devojka Saše Kovačevića Jovana Jocić.
