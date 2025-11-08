Slušaj vest

Pevač Saša Kovačević odgovorao je na pitanja o svojoj najvećoj intimi, pa je u jednoj emisiji pričao o tome kad je izgubio nevinost.

Naime, Saša je pre nekoliko godina gostujući u emisiji "Amidži šou" odlučio da ne preskoči odgovor o tome kad je izgubio nevinost, pa je ispričao kako se sve to desilo.

"Ja sam imao sedamnaest, a devojka petnaest. Sa tom devojkom sam bio kasnije šest ili sedam godina", rekao je on, a onda vidno pocrveneo pred svima.

Saša Kovačević sa devojkom Foto: Damir Dervišagić

Oglasila se bivša devojka Saše Kovačevića

Podsetimo, bivša devojka Saše Kovačevića, Jovana Jocić se oglasila nakon što je pevač verio svoju devojku Zoranu.

Vest o veridbi pevača iznenadila je pozitivno sve pošto je izabranicu Zoranu Tasovac verio posle deset godina ljubavi. Par je podelio bajkovite trenutke iz Grčke a pevač je Zoranoi kupio dijamantki prsten koji ju je ostavio bez teksta.

Saša Kovačević zaprosio devojku Foto: Printscreen

Svi smo to čekali, i prosto i mene je obradovao, Saša je divan čovek i mislim da će njegova buduća supruga biti jako srećna žena, tako da im želim puno sreće u budućem životu i braku i nadam se da će uskoro doći neka bebice, rekla je za Hype TV bivša devojka Saše Kovačevića Jovana Jocić.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"RADI MI SUJETA" Saša Kovačević priznao šta bi uradio da Zorana ode na more bez njega!
Saša Kovačević
StarsOd malog dečaka iz Zemuna do najveće pop zvezde – priča o Saši Kovačeviću (foto iz detinjstva)
Majka, Sasa,Rade, devojke -).jpg
Stars"NJEGOVA BUDUĆA SUPRUGA BIĆE SREĆNA ŽENA" Oglasila se bivša devojka Saše Kovačevića posle vesti da se pevač verio
puls clean.01_45_47_21.Still004.jpg
StarsČUVENI PEVAČ POMOGAO SAŠI KOVAČEVIĆU U ROMANTIČNOJ VERIDBI: Muzičar "na prevaru" odveo Zoranu u Grčku, svi detalji iznenađenja
salev2.jpg
StarsESTRADA ZGRĆE LOVU OD PRIVATNIH BIZNISA: Hoteli, moteli i kafane, izdavanje luks vila, a on je pravi kralj nekretnina
Svetlana Ceca Ražnatoviać Viki Miljković Saša Kovačević Goran Bregović

 Saša Kovačević sa Kurir:

Saša Kovačević Izvor: Kurir