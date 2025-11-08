TEA TAIROVIĆ PRVI DOMAĆI IZVOĐAČ KOJI JE NASTUPIO U BRISELU Srpska Šakira napunila klub 50 Cent-a, nema igla gde da stane (FOTO/VIDEO)
Sinoć su se Briselom, prestonicom Belgije, orili hitovi Tee Tairović - Od "Balkanije", pesme "Hajde", pa sve do novih hitova sa albuma "Aska".
Naime, Tea je nastupila u klubu čiji je osnivač 50 Cent, a s obzirom na to da do sada nijedna ličnost s naše javne scene nije nikada nastupila u Briselu, Teino ime upisano je kao prvo na ovu listu!
Kao i uvek, Tea je napravila spektakl kakav Brisel skoro nije video, te je tako usijala atmosferu uz svoje najpoznatije hitove, a pored njene vitke linije i stajlinga, ono što je specifično za Teu, njen scenski nastup, nije ni ovog puta izostao. Kako je sve izgledalo, pogledajte u nastavku:
Podsetimo, Tea je nedavno najavila izlazak drugog dela albuma "Aska", koji će nositi naziv "Aska 2", a koji njena publika, tačnije ljubitelji njenog lika i dela, s nestrpljenjem iščekuj, s obzirom na to da je album "Aska" već uveliko osvojio, ali i ujedinio region.
Takođe, 15. novembra, Tea Tairović održaće spektakularan koncert u srcu Severne Makedonije, u Skoplju, u hali "Boris Trajkovski", a nedavno je organizovala i konferenciju za medije u ovom gradu, gde se našla i ekipa portala Pink.rs, ali je Tea ujedno i ovog dana upoznala i veliku muzičku zvezdu, Kaliopi, sa kojom je imala priliku da porazgovara i prošeta Skopljem.