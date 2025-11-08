Slušaj vest

Sinoć su se Briselom, prestonicom Belgije, orili hitovi Tee Tairović - Od "Balkanije", pesme "Hajde", pa sve do novih hitova sa albuma "Aska".

Naime, Tea je nastupila u klubu čiji je osnivač 50 Cent, a s obzirom na to da do sada nijedna ličnost s naše javne scene nije nikada nastupila u Briselu, Teino ime upisano je kao prvo na ovu listu!

Tea Tairović Izvor: Kurir

Kao i uvek, Tea je napravila spektakl kakav Brisel skoro nije video, te je tako usijala atmosferu uz svoje najpoznatije hitove, a pored njene vitke linije i stajlinga, ono što je specifično za Teu, njen scenski nastup, nije ni ovog puta izostao. Kako je sve izgledalo, pogledajte u nastavku:

1/3 Vidi galeriju Tea Tairović - nastup u Briselu Foto: Kurir

Podsetimo, Tea je nedavno najavila izlazak drugog dela albuma "Aska", koji će nositi naziv "Aska 2", a koji njena publika, tačnije ljubitelji njenog lika i dela, s nestrpljenjem iščekuj, s obzirom na to da je album "Aska" već uveliko osvojio, ali i ujedinio region.